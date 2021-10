സമാധാന ദൂതനല്ല, അശ്വിൻ–മോർഗൻ പ്രശ്നം വഷളാക്കിയത് കാർത്തിക്: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയൽ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) മത്സരത്തിനിടെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗനും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത സംഘർഷം വഷളാകാൻ കാരണം കൊൽക്കത്ത താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്. ഇരുവർക്കുമിടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കാർത്തിക് വിശദീകരിച്ചതാണ് സേവാഗിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു കാർത്തിക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനു പകരം സമാധാന ദൂതൻ ചമഞ്ഞ് എല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചെന്ന് സേവാഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തർക്കവും സംവാദവും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സേവാഗിന്റെ രംഗപ്രവേശം. മോർഗനുമായുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് അശ്വിൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സുദീർഘമായ ട്വീറ്റും ചർച്ചയായിരുന്നു.

‘ഈ സംഭവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മോർഗൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ‘കളത്തിൽവച്ച് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. അതെല്ലാം അവിടെവച്ചു തന്നെ തീർന്നു. ഇതെല്ലാം കളിയുടെ ഭാഗമാണ്’ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു കാർത്തിക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊൽക്കത്ത – ഡൽഹി മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് കളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകിയത്. സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് കാർത്തിക് വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‌‌

‘രാഹുൽ ത്രിപാഠി പന്തെടുത്ത് എറിഞ്ഞു. പന്ത് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ദേഹത്തു തട്ടി തെറിച്ചു. ഇതോടെ അശ്വിൻ വീണ്ടും റണ്ണിനായി പന്തിനെ വിളിച്ചു. ഇരുവരും ഒരു റൺകൂടി ഓടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് മോർഗന് ഇഷ്ടമായില്ല. പന്ത് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ദേഹത്തുതട്ടി തെറിച്ചാൽ വീണ്ടും റണ്ണിനായി ഓടുന്നത് മര്യാദയല്ല എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഓടുന്നത് കളിയുടെ മാന്യതയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇത് വലിയ ചർച്ച ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം’ – കാർത്തിക് വിശദീകരിച്ചു.

എന്നാൽ, മത്സരശേഷം കളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച കാർത്തിക് പ്രശ്നം വഷളാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് സേവാഗിന്റെ നിലപാട്. മുൻപ് താൻ പഞ്ചാബിനായി കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി എടുത്തുുപറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ പഞ്ചാബിനായി കളിക്കുന്ന കാലം. അന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായിരുന്ന അശ്വിൻ മാക്സ്‍വെലിനെ പുറത്താക്കിയശേഷം വിക്കറ്റ് ആഘോഷിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് അൽപം മണ്ണുവാരി അത് ഊതിത്തെറിപ്പിച്ചു. ആ പരിപാടി എനിക്ക് ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പരസ്യമായി ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പോയില്ല. അശ്വിൻ ചെയ്തത് കളിയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പറഞ്ഞതുമില്ല. പക്ഷേ, ചെന്നൈ നായകനായിരുന്ന ധോണി തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നീട് അശ്വിനെ ശാസിച്ചു’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ വിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: കളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കണം. കളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാ കളികളിലും ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പ്. കളിക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെത്തന്നെ വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത്?’ – സേവാഗ് ചോദിച്ചു.

English Summary: Dinesh Karthik is the biggest culprit in Ravichandran Ashwin-Eoin Morgan spat, says Virender Sehwag