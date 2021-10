രാജസ്ഥാൻ ക്ഷീണിച്ച ടീം, എല്ലാ ഭാരവും സഞ്ജുവിന്റെ തോളിൽ: തുറന്നടിച്ച് കരിം

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ പ്രകടനം കണ്ടാൽ ആ ടീം ആകെ ‘ക്ഷീണിച്ച’ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തോന്നുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും സിലക്ടറുമായിരുന്ന സാബാ കരിം. ടീമിലെ മാച്ച് വിന്നർമാരിൽ മിക്കവരും ഇത്തവണ കളിക്കാനില്ലാത്തതും ടീമിലുള്ളവർക്ക് പല കാരണങ്ങളാലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകാത്തതും ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാബാ കരിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാരവും ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ യുവതാരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ചുമലിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കരിം, അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഭാരം താങ്ങാനാകുമെന്നും ചോദിച്ചു.

ഇക്കുറി ഐപിഎലിൽ ഏഴു തോൽവികൾ വഴങ്ങിയ സഞ്ജുവും സംഘവും പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്താകുമെന്ന ഭീഷണിയിലാണ്. യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിച്ച 14–ാം സീസണിൽ ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ടീം പിന്നീട് തോൽവിയുടെ വഴിയിലേക്കു വഴുതി.

‘രാജസ്ഥാൻ ടീമിനെ കാണുമ്പോൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ചതുപോലെ തോന്നും. സാധ്യമായതെല്ലാം അവർ ചെയ്തതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നും ശരിയായില്ല. കഴിവിനൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനും അവർക്കായില്ല. ടീമിലെ മാച്ച് വിന്നർമാരിൽ ചിലരുടെ അസാന്നിധ്യം അവരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ നിരയിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചവരിൽ മിക്കവർക്കും കഴിവിനൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല’ – സാബാ കരിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഐപിഎലിലെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ ക്രിസ് മോറിസിന് ബാറ്റുകൊണ്ടോ പന്തുകൊണ്ടോ തിളങ്ങാനാകാത്തത് രാജസ്ഥാനെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റണും വലിയ റെക്കോർഡുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ടീമിലെത്തിയത്. പക്ഷേ, കളത്തിൽ അതിനൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. എല്ലാം സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥയാണ്. സഞ്ജുവിനേപ്പോലൊരു യുവതാരത്തിന് എത്രമാത്രം ഭാരം താങ്ങാനാകും?’ – സാബാ കരിം ചോദിച്ചു.

‘കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എവിൻ ലൂയിസ് തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് സഞ്ജുവിന് കുറച്ചെങ്കിലും പിന്തുണ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനേപ്പോലൊരു ടീമിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. രാജസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത’ – സാബാ കരിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതെന്നും സാബാ കരിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പാക്കിയ ഏക ടീമാണ് ചെന്നൈ.

‘എം.എസ്. ധോണിയുടെ നായക മികവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടീമാണ് ചെന്നൈ. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ച അതേ വഴിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയെ നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്ന കാലത്ത് 2012–16 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ സിലക്ടറായിരുന്നു. അന്ന് ടീമിലെ താരങ്ങളെ അതേപടി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു’ – സാബാ കരിം പറഞ്ഞു.

