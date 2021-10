രാജസ്ഥാന്റെ ബാറ്റിങ് വച്ച് 250 റൺസടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യമുണ്ടായേനെ: ധോണി

അബുദാബി∙ തകർപ്പൻ റൺചേസിലൂടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് സീസണിലെ മൂന്നാം തോൽവി സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പുകഴ്ത്തി ചെന്നൈ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ് രീതിവച്ച് ഒരു 250 റൺസെങ്കിലും നേടാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെന്നൈ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് മത്സരശേഷം ധോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർമാർ തകർത്തടിച്ചു മുന്നേറിയതോടെ, പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേയ്ക്കും മത്സരം അവർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ധോണി സമ്മതിച്ചു.

‘അവരുടെ ബാറ്റിങ് കണ്ടിട്ട് 250 റൺസടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിർണായകമായി. 190 റൺസ് മികച്ച സ്കോർ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ, വിക്കറ്റ് ബാറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ സഹായകരമായി മാറി. അവർ നന്നായിത്തന്നെ ചേസ് ചെയ്തു. ബോളർമാർക്കു മേൽ സമ്മർദ്ദമേറ്റി. ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽത്തന്നെ അവർ മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 189 റൺസാണ് നേടിയത്. കന്നി ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണർ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് മികച്ച സ്കോർ ഉറപ്പാക്കിയത്. 60 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഗെയ്ക്‌വാദ് ഒൻപതു ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതം 101 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തിൽ മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാനെതിരെ സിക്സർ നേടിയാണ് ഗെയ്ക്‌വാദ് സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർമാരായ എവിൻ ലൂയിസും യശസ്വി ജയ്സ്വാളും തകർത്തടിച്ചതോടെ രാജസ്ഥാൻ അനായാസം വിജയത്തിലെത്തി. വെറും 32 പന്തിൽനിന്ന് ഇരുവരും അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 77 റൺസാണ്. ലൂയിസ് 12 പന്തിൽ രണ്ടു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 27 റണ്‍സെടുത്തു. ജയ്സ്വാൾ 21 പന്തിൽ ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 50 റൺസെടുത്തും പുറത്തായി.

ഇരുവരും പുറത്തായശേഷം അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ശിവം ദുബെയാണ് രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ദുബെ 42 പന്തിൽ നാലു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 64 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ 24 പന്തിൽ 28 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എട്ടു പന്തിൽ 14 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

English Summary: '250 would have been closer to a par score': Dhoni