ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി സെഞ്ചുറി നേടിയ യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിനെ പുകഴ്ത്തി മുൻ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ബ്രയാൻ ലാറ രംഗത്ത്. എല്ലാവിധ ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ടുകളും കൈവശമുള്ള, സമ്പൂർണ ബാറ്ററാണ് ഗെയ്ക്‌വാദെന്ന് ലാറ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന പ്രതിഭാധനനായ താരമാണ് ഗെയ്ക്‌വാദെന്നും ലാറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലാണ് തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി ഗെയ്ക്‌വാദ് കയ്യടി നേടിയത്. മത്സരത്തിൽ 60 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഗെയ്ക്‌വാദ് ഒൻപതു ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും സഹിതം 101 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

‘അവസാന ഓവറുകളിൽ കുറച്ചു പന്തുകൾ കൂടി കളിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് അനായാസം 135 റൺസെങ്കിലും നേടുമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ പ്രകടനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അദ്ദേഹം ഇന്നിങ്സ് കെട്ടിപ്പടുത്ത രീതി എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. ഇന്നിങ്സിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ കടന്നാക്രമണമെല്ലാം എടുത്തു പറയണം. കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇന്നിങ്സായിരുന്നു അത്’ – ലാറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ കളിച്ച് വൻ സ്കോറുകൾ നേടാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഗെയ്ക്‌വാദ്. ഒരു ബാറ്ററെന്ന നിലയിൽ അതെനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ, അതേസമയം അവിശ്വസനീയമായ ഇന്നിങ്സായിരുന്നു അത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന താരമാണ് ഗെയ്ക്‌വാദെന്ന് നിസംശയം പറയാം’ – ലാറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജസ്ഥാനെതിരായ സെഞ്ചുറിയോടെ ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ ഗെയ്ക്‌വാദിനു സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി 50.80 ശരാശരിയിൽ 508 റണ്‍സാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും 140നു മുകളിലാണ്. 12 കളികളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിക്കു പുറമേ മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും നേടി.

