അശ്വിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒപ്പമോടിയ പന്തിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാത്തതെന്ത്? ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയൽ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും കൊൽഡക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ സിംഗിൾ ഓടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. സിംഗിൾ ഓടിയതിന്റെ പേരിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ, ഒപ്പമോടിയ ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഋഷഭ് പന്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു. മിഡ്–ഡേയിൽ എഴുതിയ കോളത്തിലാണ് അശ്വിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ പന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിനെ ഗാവസ്കർ ചോദ്യം ചെയ്തതത്.

‘അന്ന് അശ്വിനൊപ്പം പന്ത് സിംഗിൾ ഓടിയതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാത്തത്? അന്ന് ഫീൽഡർ എറിഞ്ഞ പന്ത് ഋഷഭിന്റെ ദേഹത്തു തട്ടിയാണ് തെറിച്ചത്. പന്ത് ഇത്തരത്തിൽ ദേഹത്തുതട്ടി തെറിച്ചാൽ സിംഗിൾ ഓടുന്ന പതിവില്ലെന്ന കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നത് പന്തിനല്ലേ? ഒരുപക്ഷേ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചൂടും ഏതുവിധേനയും സ്കോർബോർഡിൽ റണ്ണെത്തിക്കാനുള്ള ആവേശവും ചേർന്നപ്പോൾ അക്കാര്യം പന്ത് മറന്നുപോയതായിരിക്കും’ – ഗാവസ്കർ എഴുതി.

അശ്വിനും കൊൽക്കത്ത താരങ്ങളുമായി സംഘർഷം ഉടലെടുത്ത സമയത്ത് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് രംഗം തണുപ്പിക്കാൻ മുൻകയ്യെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പന്താണെന്നും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റൻ അതിനു തയാറായില്ല. മാത്രമല്ല, പ്രശ്നത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും അശ്വിന്റെ ചുമലിലുമായി.

‘എന്തിനാണ് എല്ലാവരും അശ്വിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? ഫീൽഡർ എറിഞ്ഞ പന്ത് തന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ദേഹത്തു തട്ടുന്നത് ഒരുപക്ഷേ അശ്വിൻ കണ്ടിട്ടുപോലുമുണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹം സിംഗിൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ പന്ത് ലക്ഷ്യം തെറ്റി പായുന്നതു മാത്രമേ അശ്വിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകൂ. അങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത റണ്ണിനായി ഓടിയത്.’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടായ സമയത്ത് അതിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ പന്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പോരാട്ടത്തിന്റെ കടുത്ത ചൂടിലും മത്സരത്തിന്റെ ആവേശത്തിലും ശാന്തമായി കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരമൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാകും പന്ത് അടുത്ത റണ്ണിനായി ഓടിയത്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'What nobody asked is, why did Pant run? He could have stepped in and defused the situation': Gavaskar on Ashwin row