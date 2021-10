റീപ്ലേയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു, പടിക്കൽ ഔട്ട്; തേഡ് അംപയർ മാത്രം കണ്ടില്ല– വിഡിയോ

ഷാർജ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ യുഎഇയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, അംപയർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് തെല്ലും കുറവില്ല. പഞ്ചാബ് കിങ്സും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിവാദത്തിൽ ചാടിയത് ഓണ്‍ ഫീൽഡ് അംപയർമാരല്ല; തേഡ് അംപയറാണ്. മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഓപ്പണർ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നൽകിയ ഡിആർഎസ് വിശദമായ പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ തേഡ് അംപയർ തള്ളിയതാണ് വിവാദമായത്. റീപ്ലേകളിൽ ദേവ്ദത്ത് പുറത്താണെന്ന് വ്യക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് തേഡ് അംപയർ ഔട്ട് അനുവദിക്കാതിരുന്നത്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ആർസിബി ഇന്നിങ്സിനിടെ ഓപ്പണർ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ യുവ സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയ്‌ക്കെതിരെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിനു ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, ബിഷ്ണോയിയുടെ ഗൂഗ്ലിയിൽ ബാറ്റു വയ്ക്കുന്നതിൽ ദേവ്ദത്ത് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പന്ത് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ കൈകളിലേക്ക്.

റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പന്ത് പടിക്കലിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന ബാംഗ്ലൂർ ടീമംഗങ്ങൾ വിക്കറ്റിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. പിന്നാലെ ആഘോഷവും തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ഓൺ ഫീൽഡ് അംപയർ അനന്തപത്മനാഭൻ അപ്പീൽ നിരാകരിച്ചു.

ഇതോടെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ അംപയറിന്റെ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്തു. റീപ്ലേയിൽ പന്ത് പടിക്കലിനെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഗ്ലൗസിലോ ബാറ്റിലോ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതോടെ പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾ വിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ, തേ‍ഡ് അംപയറിന്റെ തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ പടിക്കലും പഞ്ചാബ് താരങ്ങളും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി. പടിക്കൽ നോട്ടൗട്ട്! റീപ്ലേകളിൽ പന്ത് ബാറ്റിലോ ഗ്ലൗവിലോ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ ‘നോട്ടൗട്ട് വിളി’!

ഇതോടെ കുപിതനായ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ പരാതിയുമായി ഓൺ ഫീൽഡ് അംപയർ അനന്തപത്മനാഭനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം റീപ്ലേകളിൽ കണ്ട അൾട്രാ എഡ്ജിനെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

തേഡ് അംപയറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ താരങ്ങളും ആരാധകരും കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്തെത്തി. തേഡ് അംപയറിനെ പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സ്കോട്ട് സ്റ്റൈറിസിന്റെ ആവശ്യം. മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയും തേഡ് അംപയറിന്റെ ‘നോട്ടൗട്ട് തീരുമാന’ത്തിൽ വിസ്മയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

