ഷാർജ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) അരങ്ങേറ്റത്തിൽത്തന്നെ അസാമാന്യ വേഗത്തിലുള്ള ബോളിങ്ങിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്നുള്ള ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്ന യുവതാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ്, എതിർ ടീം ബാറ്റർമാരെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ച വേഗവുമായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ താരം ശ്രദ്ധ കവർന്നത്.

കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും, ഈ ഐപിഎലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ വേഗമേറിയ പന്തെറിഞ്ഞാണ് ഉമ്രാൻ തിരികെ കയറിയത്. ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ ആദ്യമായി 150 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ താരവും ഉമ്രാൻ തന്നെ.

സൺറൈസേഴ്സിനായുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ താരം അതിവേഗം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 146 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ വേഗത്തിലെറിഞ്ഞ പന്തായിരുന്നു ആദ്യ ഓവറിലെ ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നീട് 150 കിലോമീറ്റർ വേഗം പിന്നിട്ട് റെക്കോർഡിട്ടു. ഒരിക്കൽക്കൂടി അതേ വേഗം ആവർത്തിച്ച് ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജമ്മു കശ്മീർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായിരിക്കെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ഇർഫാൻ പഠാനാണ് മാലിക്കിന്റെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തിയതും വളർത്തിയതും. നെറ്റ് ബോളറെന്ന നിലയിലാണ് യുവതാരം ഇത്തവണ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനൊപ്പം യുഎഇയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇവിടെയെത്തിയ ഉടനെ സൺറൈസേഴ്സിന്റെ തമിഴ്നാട് പേസർ ടി.നടരാജന് കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മാലിക്കിന് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചത്. നടരാജന്റെ പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്തിയ മാലിക്കിന്, കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങാനും സൺറൈസേഴ്സ് അവസരം നൽകി.

കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് നേടാനായില്ലെങ്കിലും നാല് ഓവറിൽ 27 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മാലിക്കിന്റെ ബോളിങ് ശ്രദ്ധ നേടി. ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും നിതീഷ് റാണയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊൽക്കത്ത ബാറ്റർമാരെ വേഗം കൊണ്ടു വിറപ്പിക്കാനും മാലിക്കിനു സാധിച്ചതോടെ, മത്സരശേഷം സൺറൈസേഴ്സ് നായകൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയ വിശേഷണം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരും ശരിവയ്ക്കുന്നു; ‘സ്പെഷൽ’!

