നായകസ്ഥാനം പോയി, ടീമിലും ഇടമില്ല; വാർണർ ഇപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ കളി കാണുന്നു!

ദുബായ്∙ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഫോം നഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് ആദ്യം നായക സ്ഥാനവും പിന്നാലെ ടീം സ്ഥാനവും നഷ്ടമായ ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാർണർ ഒടുവിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഗാലറിയിലെത്തി. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ, ഹൈദരാബാദ് ജഴ്സി ധരിച്ച് ഗാലറിയിലെത്തിയ വാർണർ, സഹതാരങ്ങളായ വിരാട് സിങ്, വീർ പ്രതാപ് സിങ് എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള സെൽഫിയും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിൽ വാർണർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്താതിരുന്നതു വാർത്തയായിരുന്നു. യുവതാരങ്ങൾക്കു ഡഗൗട്ട് അനുഭവം നൽകാൻ റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീനിയർ താരങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നതാണു വാർണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിനു കാരണമെന്നാണു ഹൈദരാബാദ് പരിശീലകൻ ട്രെവർ ബെയ്‌ലിസിന്റെ വിശദീകരണം. എങ്കിലും, 34 കാരനായ വാർണർ ടീമുമായി വഴിപിരിയുന്നു എന്നാണു സൂചനകൾ.

തുടർച്ചയായ 6 ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ ഹൈദരാബാദിനായി 500ൽ അധികം റൺസ് വീതം നേടിയ വാർണർക്ക് ഇത്തവണ തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ, ടീം മാനേജ്മെന്റ് നായകന്റെ ചുമതല കെയ്ൻ വില്യംസനെ ഏൽപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജെയ്സൻ റോയി ഓപ്പണറായപ്പോൾ വാർണർക്കു ടീമിലെ സ്ഥാനവും നഷ്ടമായി.

പിന്നാലെ, ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഡഗൗട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നു വാർണർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചതോടെയാണ് താരം ടീം വിടുന്നതായുള്ള വാർത്തകളും പ്രചരിച്ചത്.

എന്നാൽ, പിന്തുണയുമായി വാർണർ ഗാലറിയിലെത്തിയിട്ടും ഹൈദരാബാദിന്റെ തുടർ തോൽവികൾക്ക് അവസാനമായില്ല. ഞായറാഴ്ച കൊൽക്കത്തയോട് 6 വിക്കറ്റിനു തോറ്റ ഹൈദരാബാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണ്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 115 റൺസ് മാത്രമാണ് ഹൈദരാബാദിനു നേടാനായത്.

