രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽനിന്നു അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും െഎപിഎലിലെ തുടക്കകാരനായ യശ്വസ്വി ജയ്സ്വാളിന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ സമ്മാനം. നേരത്തേ തന്നെ പ്ലേഓഫിൽ ഇടംപിടിച്ച ചെന്നൈയെ തോൽപിച്ചതോടെ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അവസാന നാലിലേക്ക് സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഐപിഎലിൽ താരതമ്യേന പുതുമുഖമായ ജയ്സ്വാളിനെ തേടി ധോണിയുടെ സമ്മാനം എത്തിയത്. ധോണി ഒപ്പിട്ടു നൽകിയ ബാറ്റ് കിട്ടിയതോടെ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഭൂമിയിലല്ല, ചന്ദ്രനിലാണെന്നാണ് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞത്.

∙ സ്വപ്നതുല്യ ഇന്നിങ്സ്

അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഏഴു വിക്കറ്റ് വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ജയ്സ്വാളായിരുന്നു. 21 പന്തിൽ 50 റൺസ് നേടിയ ഇൗ ചെറുപ്പക്കാരനും ഓൾറൗണ്ടർ ശിവം ദുബെയും (64 നോട്ടൗട്ട്) ചേർന്നാണ് രാജസ്ഥാനെ രാജകീയമായി പ്രതീക്ഷയുടെ കൂടാരത്തിൽ എത്തിച്ചത്. 15 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നു വിജയം കൈക്കലാക്കിയത്.

മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ ശോഭിക്കാനാകാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ജയ്സ്വാളിന്റെ സ്വപ്നതുല്യ ഇന്നിങ്സായിരുന്നു ചെന്നൈക്കെതിരെ കണ്ടത്. അതിൽക്കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്നത് ധോണിയെ കാണാനായതും ബാറ്റിൽ ഒാട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിയതുമാണെന്ന് താരം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

∙ ജീവിതത്തിലെ അതുല്യ നിമിഷം

‘മത്സരശേഷം എന്റെ ബാറ്റിൽ എംഎസ് ധോണി ഒപ്പിട്ട് നൽകിയത് ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവമാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും സന്തോഷവാനാണ് . ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകാനായി വിക്കറ്റ് കാത്തുവച്ച് മോശം പന്തുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം വിക്കറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്ത. പക്ഷേ 190 പിന്തുടരുകയെന്നത് വിഷമകരമായിരുന്നു. അതിനാൽ മോശം പന്തുകൾക്കായി ക്ഷമാപൂർവം കാത്തിരുന്നു. മോശം പന്തുകൾ പരമാവധി മുതലാക്കി. ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകാനായാൽ 190 റൺസ് പിന്തുടരാനാവുമെന്നതായിരുന്നു ടീമിന്റെ ​ഗെയിം പ്ലാൻ. വിക്കറ്റ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതോടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ അതിവേ​ഗം കഴിഞ്ഞു’ – മത്സരശേഷം ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

∙ അനേകർക്ക് പ്രചോദനമായി

ഇന്ന് ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിർണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നേരിടും. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ജയ്സ്വാളിനെ 2.40 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വാങ്ങിയത്. ജയ്സ്വാളിന്റെ ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19. ഇന്ത്യ അണ്ടർ 23 ദേശീയ ടീമുകളിലെ മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. മുംബൈ രഞ്ജി ടീമിലെ ഒാൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് ഈ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്ററിന് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്. യശ്വസി ജയ്സ്വാളിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് യാത്ര അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാണ്. എളിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുവന്ന് സ്വപ്ന സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനു തുല്യമായ പോരാട്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പുറത്തെടുത്തത്!

English Summary: Yashaswi Jaiswal happy after getting MS Dhoni's signature on his bat