ഷാർജയിലെ പിച്ച് വ്യത്യസ്തം; ബാറ്റർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല: തോൽവിക്കു ശേഷം സഞ്ജു

ഷാർജ∙ ജയം അനിവാര്യമായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ. ചെന്നൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 189 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് വിജയിച്ച അതേ ടീമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈയ്ക്കെതിരെ വെറും 90 റൺസിന് തകർന്നടിഞ്ഞത്. അബുദാബിയിലേയും ഷാർജയിലേയും പിച്ചുകളെ ഒരു പോലെ കാണാരുതെന്നു പറഞ്ഞാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘അബുദാബിയിലും ഷാർജയിലും കളിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അബുദാബിയിലേത് മികച്ച ബാറ്റിങ് വിക്കറ്റായിരുന്നു. ഷാർജയിലേത് നേരേ തിരിച്ചും. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അതു കൂടുതൽ കഠിനമായിരുന്നു. ബാറ്റർമാരെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.’– സഞ്ജു മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മത്സരത്തേക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തയെന്നും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

മുംബൈയ്‌ക്കെതിരായ തോൽവിയോടെ രാജസ്ഥാന്റെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ 120 റൺസിനെങ്കിലും വിജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സഞ്ജുവിനും കൂട്ടർക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയുള്ളു. പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നങ്ങളുമായിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ഇന്നലെ തച്ചുടച്ചത് മുംബൈ പേസർമാരുടെ അതിവേഗ പന്തുകളാണ്. 4 വിക്കറ്റുനേടിയ നേഥൻ കൂൾട്ടർനൈൽ, 3 വിക്കറ്റുമായി ജിമ്മി നീഷം, 2 വിക്കറ്റു നേടിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർ തിളങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടീം സ്കോറാണ് രാജസ്ഥാൻ കുറിച്ചത്.

രാജസ്ഥാനെ 90 റൺസിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയ മുംബൈ 8.2 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടി. സീസണിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ നിരാശ മറന്ന് അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷനാണ് (25 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 50) മുംബൈയെ അതിവേഗത്തിൽ‌ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കുറഞ്ഞ പന്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐപിഎലിലെ മികച്ച അഞ്ചാമത്തെ ജയമാണിത്.

മുംബൈയുടെ സാധ്യത

അവസാന കളിയിൽ മുംബൈ ഹൈദരാബാദിനെ തോൽ‌പിക്കുകയും കൊൽക്കത്ത രാജസ്ഥാനോടു തോൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫിൽ. കൊൽക്കത്ത അവസാന മത്സരം ജയിച്ചാൽ മുംബൈ ഉയർന്ന റൺറേറ്റോടെ ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപിക്കണം. നിലവിൽ മുംബൈയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് -0.048. കൊൽക്കത്ത +0.294.

