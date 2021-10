‘വിരാട് ഭായിയുമായി സംസാരിച്ചു...’: ഉപദേശം തേടിയ 4 താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ

ഷാർജ∙ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ നിരാശ മറന്ന് അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷനാണ് രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈയെ അതിവേഗം വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. 25 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 50 റൺസ് നേടിയ ഇഷാന്റെ ഇന്നിങ്സ്, മൂന്നു സിക്സും അഞ്ച് ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. രാജസ്ഥാന്റെ ഉയർത്തിയ 90 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈ, 8.2 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്തു.

ഐപിഎലിൽ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഇഷാന്റെ കിഷന്റെ മടങ്ങിവരവായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ ൈഹലൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന്. യുഎഇയിൽ ഐപിഎൽ പുനരാരംഭിച്ചശേഷം കളിച്ച ആദ്യ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ 11, 14, 9 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഷാന്റെ പ്രകടനം. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 516 റൺസ് നേടുകയും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ജാർഖണ്ഡ് ബാറ്റർക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നു. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇഷാനെ എടുത്തതിനെയും പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇഷാന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നു. ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ‘ബ്രേക്ക്’ ആണ് ടീം മാനേജ്മെന്റും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും ചേർന്ന് ഇഷാനു നൽകിയത്. അതു ഫലം കണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പ്രകടനം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബാറ്റിങ് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഷാർജയിലെ പിച്ചിൽ ഇഷാൻ അനായാസം ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചു. തന്റെ ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷാൻ, മത്സരശേഷം വാചാലനാകുകയും ചെയ്തു.

‘ടീമിൽ തിരികെയെത്തി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും റൺസ് നേടുന്നതും വലിയ മാർജിനിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും സന്തോഷകരമാണ്. ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ടീമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അതു വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ആദ്യം ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് സഹായിച്ചു. പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ലഭിച്ചു.’ ഇഷാൻ പറഞ്ഞു. പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാതെ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമയം ചെലവഴിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇഷാന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഏതൊരു കായിക താരത്തിന്റെയും കരിയറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മിക്ക ബാറ്റേഴ്സിനും മുൻ സീസണുകളെപ്പോലെ റൺസ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ (രോഹിത് ശർമ) ... സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിരാട് ഭായി, ഹാർദിക് ഭായി എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും പൂർണമായും പിന്തുണച്ചു. കെപിയുമായി (കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്) ഞാൻ സംസാരിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി കാണാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. പഴയതുപോലെ ബാറ്റ് ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ വിഡിയോകൾ കാണാനും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്റെ ബാറ്റിങ് വിഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടു. അത് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.’ – ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തിയ ഇഷാനെ ചേർത്തു നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി വന്നതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായിരുന്നു.

