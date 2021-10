‘ഞാൻ മണ്ടനല്ല’: പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ച് ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വസീം അക്രം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാന്‍ സീനിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പ്രതികരണവുമായി മുൻ പാക്ക് താരം വസീം അക്രം. ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ തൽക്കാലം താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഒരു ടിവി ഷോയിൽ താരം വ്യക്തമാക്കി. ‘പരിശീലകനായാൽ, വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 200 മുതൽ 250 ദിവസമെങ്കിലും ടീമിനായി സമർപ്പിക്കണം. അതു വളരെ വലിയ ജോലിയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന്, എന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്നു മാറിനിന്ന് ഇത്രയധികം ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ (പിഎസ്എൽ) മിക്ക കളിക്കാർക്കുമൊപ്പം ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൈവശം എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അവർ ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്.’– വസീം അക്രം പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകരിൽനിന്നുള്ള മോശം പെരുമാറ്റമാണ് തനിക്ക് സഹിക്കാനാകാത്തതെന്നും പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണെന്നും അക്രം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഞാൻ ഒരു മണ്ടനല്ല. ആളുകൾ ടീമിന്റെ പരിശീലകരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോച്ചല്ല കളിക്കുന്നത്, കളിക്കാരാണ്. പരിശീലകന് ആസൂത്രണത്തിൽ മാത്രമേ സഹായിക്കാനാകൂ. അതിനാൽ, ടീം തോറ്റാൽ പരിശീലകനെ മാത്രം വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.’– വസീം അക്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് തനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും അക്രം പറഞ്ഞു. ‘എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ ഞാനും അങ്ങനെയായി മാറും. ആളുകളെയും അവരുടെ ആവേശവും കളിയോടുള്ള അഭിനിവേശവും മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണം യഥാർഥത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രീതി കണ്ടിട്ടില്ല.’– അക്രം അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

2003ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച വസീം അക്രം, ഏറെക്കാലം കമന്റേറ്ററായി നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഐപിഎലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ബോളിങ് കോച്ചായും പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ മെന്ററായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ സീനിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മിസ്ബാ ഉൽ ഹഖും ബോളിങ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തുനിന്നും വഖാർ യൂനിസും പടിയിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് വസീം അക്രത്തിന്റെ പേര് ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

English Summary: ‘I am not a fool’ – Wasim Akram explains why he doesn’t want to coach Pakistan