ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫിൽ, ഹൈദരാബാദ് പുറത്ത്; പക്ഷേ മത്സരം അപ്രസക്തമല്ല: കാരണം..

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎലിൽ ഇന്നത്തെ ബാംഗ്ലൂർ– ഹൈദരാബാദ് മത്സരം അപ്രസക്തമല്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചതിനാലും ഹൈദരാബാദ് പുറത്തായതിനാലും മത്സരത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ആരു കൽപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീറിന്റെ പ്രതികരണം. നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 8 ജയത്തോടെ 16 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആകട്ടെ രണ്ടു ജയവുമായി അവസാന സ്ഥാനത്തും.

പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്താൻ ഇനിയുള്ള രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ബാംഗ്ലൂരിന് ജയം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവർക്ക് അടുത്ത രണ്ടു മത്സരങ്ങളും നിർണാകമാണ്. ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിനു രണ്ട് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. നിലവിൽ ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 18 പോയിന്റാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഇനി പഞ്ചാബിനെതിരായ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിൽ വിജയിച്ചാൽ ആകെ 20 പോയിന്റാകും.

ബാംഗ്ലൂരിന് ഇന്നത്തെ മത്സരം കൂടാതെ ഡൽഹിക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ചയും മത്സരമുണ്ട്. ഇതു രണ്ടിലും വിജയിച്ചാൽ 22 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താം. ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിക്ക് 20 പോയിന്റാണ് ഉള്ളത്. ‘മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് അവരുടെ രണ്ടു മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ഒരുപക്ഷേ പൂർണമായി ലഭിക്കില്ല. ബാംഗ്ലൂരിന് ആദ്യം രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്താൽ ഇപ്പോൾ സുവർണ്ണാവസരമാണ്. റൺ റേറ്റും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും.’– ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

ഗൗതം ഗംഭീർ

പ്ലേ ഓഫിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ, രാജസ്ഥാനെതിരായ ജയത്തോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി. അവസാന കളിയിൽ ഹൈദരാബാദിനെ തോൽ‌പിക്കുകയും കൊൽക്കത്ത രാജസ്ഥാനോടു തോൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മുംബൈക്ക് പ്ലേ ഓഫിൽ എത്താം. കൊൽക്കത്ത അവസാന മത്സരം ജയിച്ചാൽ മുംബൈ ഉയർന്ന റൺറേറ്റോടെ ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപിക്കണം. കൊൽക്കത്തയെ 120 റൺസിനെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജസ്ഥാന് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് നേരിയ സാധ്യത എങ്കിലും ഉള്ളൂ.

