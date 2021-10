‘എന്റെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം കാണാൻ അവസരമുണ്ടാകും; ബോളിവുഡിലേക്ക് ഇല്ല’

ദുബായ്∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. മത്സരം വിജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലുമെല്ലാം ധോണിയുടെ ‘സംഭാവന’ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ അവസാന ഓവറിൽ സിക്സർ പറത്തി വിജയപ്പിച്ചപ്പോൾ വാഴ്ത്തിയവർ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിക്കെതിരായ മുട്ടിക്കളിയിൽ ധോണിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ വിരമിച്ച ധോണി നിലവിൽ ഐപിഎലിൽ മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും സംശയങ്ങളില്ലെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നത് ആരാധകരെ പോലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മെന്റർ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു നിയമിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഐപിഎലിൽനിന്നും താരം വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ധോണി തന്നെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ‘ഇന്ത്യ സിമന്റ്സി’ന്റെ 75ാം വാർഷിക ആഘോഷവേളയിൽ വെർച്വലായി പങ്കെടുക്കവേയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.

താൻ ഇനിയും ചെന്നൈ ജഴ്സി അണിയുമെന്ന് ധോണി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തന്റെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ടാകും. ചെന്നൈയിൽവച്ച് അവസാന മത്സരം കളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ധോണി പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ബോളിവുഡിൽ ഒരു കരിയറിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘അതു എന്റെ മേഖലയല്ല’ എന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ മറുപടി.

‘പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. സിനിമകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അതു വളരെ കഠിനമായ ഒരു തൊഴിലാണ്. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സിനിമാ താരങ്ങൾ തന്നെ അതു ചെയ്യട്ടെ. കാരണം അവർ അതിൽ മികച്ചവരാണ്. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനോട് ഒപ്പംനിൽക്കും. എന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ പരമാവധി പരസ്യങ്ങളിലാണ്. അതിന് മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല.’– ധോണി പറഞ്ഞു.

English Summary: 'You'll get chance to bid me farewell': Dhoni on venue of possible last match