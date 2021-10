‘ഡിആർഎസ് എന്നാൽ ‘ഡോണ്ട് റിവ്യൂ സഞ്ജു’, ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾ സഞ്ജുവിനും അറിയില്ല’

ദുബായ്∙ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങി പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനും ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത്. ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത ക്യാപ്റ്റൻസിയാണ് സ‍ഞ്ജുവിന്റേതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചോപ്ര, ക്യാപ്റ്റനു പോലും ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര മാറ്റങ്ങളാണ് ഓരോ മത്സരത്തിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വരുത്തിയതെന്നും വിമർശിച്ചു.

അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനോട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 86 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷട്ത്തിൽ‍ 171 റൺസാണെടുത്തത്. രാജസ്ഥാന്റെ മറുപടി 16.1 ഓവറിൽ 85 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. റൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണിത്. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു വരുത്തിയ ചില ബോളിങ് മാറ്റങ്ങൾ ടീമിന്റെ തോൽവിക്കു കാരണമായെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രാജസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം പലപ്പോഴും മോശമായിരുന്നു. സീസണിലാകെ 25–30 മാറ്റങ്ങളെങ്കിലും അവർ വരുത്തിക്കാണും. ഈ മത്സരത്തിൽപ്പോലും (കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരം) 3–4 മാറ്റങ്ങളാണ് അവർ വരുത്തിയത്. ടീമിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സഞ്ജുവിനു പോലും ഓർമിക്കാനാകുമോ എന്നു സംശയം’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു കൈക്കൊണ്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയായിരുന്നു. ചില ബോളിങ് മാറ്റങ്ങളും നിർണായക സമയത്ത് കൈക്കൊണ്ട ചില തീരുമാനങ്ങളുമെല്ലാം ചോദ്യമുയർത്തുന്നു. രാഹുൽ തെവാത്തിയയുടെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും സ്പിൻ ഓരോ ഓവർ വീതം സഞ്ജു ഉപയോഗിച്ചg. ഒരു വിക്കറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും 28 റൺസ് വഴങ്ങി. ശിവം ദുബെ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അധികം ഉപയോഗിച്ചില്ല. ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട് ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിച്ചു. പിന്നീട് ആദ്യ പത്ത് ഓവറിൽത്തന്നെ ക്വോട്ട തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ സംഭവബഹുലം എന്നുതന്നെ പറയണം’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഡിആർഎസ് വിളികൾ ദയനീയമായിരുന്നുവെന്നും ചോപ്ര തുറന്നടിച്ചു. ഡിആർഎസ് എന്നാൽ ‘ഡോണ്ട് റിവ്യൂ സഞ്ജു’ എന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെന്നും ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘സഞ്ജു ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്നതു കണ്ടാൽ അതിന്റെ അർഥം ‘ഡോണ്ട് റിവ്യൂ സഞ്ജു’ എന്നാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. കാരണം, ഈ സീസണിലുടനീളം സഞ്ജുവിന്റെ റിവ്യൂ തീരുമാനങ്ങൾ ദയനീയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കീപ്പർ–ക്യാപ്റ്റനല്ലേ? റിവ്യൂ തീരുമാനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽഡിൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.



