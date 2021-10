പ്ലേഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്താൻ ചാഹർ; ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ മതിയെന്ന് ധോണി!

ദുബായ് ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പ്ലേഓഫ് മത്സരത്തിനുശേഷം പ്രണയിനിയോടു വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്താനായിരുന്നു ദീപക് ചാഹറിന്റെ ആദ്യ തീരുമാനമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ടീം നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ലീഗ് മത്സരത്തിനുശേഷം തന്നെ വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്താൻ ചാഹറിനോടു നിർദ്ദേശിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഐപിഎലിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചെന്നൈ–പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ ചാഹർ തന്റെ പ്രണയിനിയോട് വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്തിയത്.

‘പ്ലേഓഫ് മത്സരത്തിനുശേഷം ജയയോട് വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്താനായിരുന്നു ദീപക്കിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, ധോണിയാണ് ലീഗ് മത്സരത്തിനുശേഷം തന്നെ നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. തന്റെ തീരുമാനം ടീം ക്യാപ്റ്റനായ ധോണിയെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് പ്ലേഓഫ് മത്സരത്തിനായി കാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ലീഗ് മത്സരത്തിനുശേഷം നടത്താനും ധോണി നിർദ്ദേശിച്ചത്’ – ദീപക് ചാഹറിന്റെ പിതാവ് ലോകേന്ദ്ര സിങ് ചാഹർ വ്യക്തമാക്കി.

‘മത്സരത്തിനുശേഷം ഇത്തരമൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായി ദീപക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 180 രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ ദീപക്കിന്റെയും ജയയുടേയും മോതിരം മാറ്റൽ ചടങ്ങ് തത്സമയം കണ്ടില്ലേ. ഇനി അവർ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിയുമ്പോള്‍ രണ്ടു പേരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നത് വിവാഹത്തീയതി നിശ്ചയിക്കും’ – ലോകേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ചാഹർ പ്രണയിനിയോട് വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്തിയത്. മത്സരം പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെ പ്രണയിനിക്ക് അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ചാഹർ മുട്ടുകുത്തി ചോദിച്ചു: എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ? ഉടൻ വന്നു മറുപടി: പിന്നല്ലാതെ! തുടർന്ന് ഇരുവരും പരസ്പരം മോതിരം അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുറ്റിലും നിന്നവരുടെ ആരവവും കയ്യടിയും.

ഇതിന്റെ വിഡിയോ ഐപിഎലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ സംഭവം വൈറലായി. ‘സ്പെഷൽ മൊമന്റ്’ എന്ന വാക്കുകളോടെ ദീപക് ചാഹറും വിവാഹ അഭ്യർഥനയുടെ ചിത്രം പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കു വച്ച് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും തേടി. പ്രണയിനി വിദേശിയാണോ എന്ന ആരാധകരുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയത് ദീപക്കിന്റെ സഹോദരി മാലതിയാണ്. ഡൽഹി സ്വദേശിനിയായ ജയ ഭരദ്വാജിനെയാണ് ദീപക് ചാഹർ മോതിരം അണിയിച്ചതെന്നു മാലതി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: "Deepak planned to propose to Jaya during the playoff match, but MS Dhoni changed his mind" - Deepak Chahar's father