രാജസ്ഥാൻ ആദ്യം മുംബൈയ്ക്ക് മോഹം നൽകി; പിന്നെ അവരുടെ വഴി കഠിനമാക്കി!

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലായിരുന്ന നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്, നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സമ്മാനിച്ച ടീമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്ന മുംബൈയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൂറ്റൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ അവരുടെ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചിറകു നൽകിയത്. 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 90 റൺസെടുത്ത രാജസ്ഥാനെ, വെറും ഒൻപത് ഓവറിനുള്ളിൽ മറികടന്നാണ് മുംബൈ നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ കുതിച്ചുകയറ്റം നടത്തിയത്. ഇതോടെ, അവരുടെ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകളും സജീവമായി.

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് പ്ലേഓഫിൽ കടക്കാൻ സജീവ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, രാജസ്ഥാനല്ലേ ടീം! ഈ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്വപ്നം കണ്ടതിലും വലിയ വിജയം കൈവെള്ളയിൽ വച്ചുകൊടുത്തിട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്ന് തിരികെ കയറിയത്. ജയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ മത്സരം കൊൽക്കത്ത ആഘോഷമായിട്ടു തന്നെ ജയിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ 86 റൺസിന്റെ ഉജ്വല ജയത്തോടെ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പ്ലേഓഫ് കസേരയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു.

നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർമാരായ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെയും (44 പന്തിൽ 56) വെങ്കടേഷ് അയ്യരുടെയും (35 പന്തിൽ 38) മികച്ച ബാറ്റിങ്ങും ബോളർമാരുടെ ഉജ്വല പ്രകടനവുമാണ് കൊൽക്കത്തയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കൊൽക്കത്തയുടെ 171 റൺസ് പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ മുംബൈയോടേറ്റതിലും വലിയ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത്. മുംബൈയ്ക്കെതിരെ നേടിയത് 90 റൺസായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ 85 റൺസ് മാത്രം. 44 റൺസെടുത്ത രാഹുൽ തെവാത്തിയയാണ് അവരുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ബാക്കിയുള്ള 9 പേർ ചേർന്നു നേടിയത് 40 റൺസ് മാത്രം. ഒരു റൺ എക്സ്ട്രാ. ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ ഒരു റണ്ണെടുത്തു പുറത്തായി. കൊൽക്കത്തയ്ക്കു വേണ്ടി ശിവം മാവി 4 വിക്കറ്റും ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ 3 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

കൊൽക്കത്തയുടെ ഈ കൂറ്റൻ വിജയത്തോടെ തളർന്നുപോയത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസാണ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്നു വൻ മാർജിനിൽ (170 റൺസിനെങ്കിലും) തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലേ കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേഓഫ് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകൂ. പക്ഷേ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം 146 റൺസിന്റേതാണ്! ഫലത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂറ്റൻ വിജയം നൽകി മുംബൈയുടെ പ്ലേഓഫ് മോഹങ്ങൾ ഊതിക്കാച്ചിയെടുത്ത രാജസ്ഥാൻ തന്നെ, തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ അവരെ ‘ചതിച്ചു’!

കൊൽക്കത്തയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റിനെ മറികടന്ന് ഇനി ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫിനു യോഗ്യത നേടാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു മുൻപിലുള്ളത് ബാലികേറാമല തന്നെയെന്നു ചുരുക്കം. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 220 റൺസ് നേടിയശേഷം എതിരാളികളെ 49 റൺസിനു പുറത്താക്കിയാൽ മുംബൈ നെറ്റ്റൺറേറ്റിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കു മുന്നിലെത്തും. അതായത് കുറഞ്ഞത് 171 റൺസിന്റെ ജയം വേണം. രണ്ടാമതു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയാൽ മുംബൈയ്ക്കു സാധ്യത തീരെയില്ല. ഹൈദരാബാദിനെ 35 റൺസിനു പുറത്താക്കിയശേഷം ആദ്യ ഓവറിൽ 36 റൺസ് നേടി ജയിച്ചാലും നെറ്റ്റൺറേറ്റിൽ മുന്നിലെത്തില്ല!

English Summary: IPL playoffs qualification scenarios: Kolkata all but through to playoffs, uphill task for Mumbai