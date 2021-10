സൂര്യയേയും കിഷനേയും വിശ്വസിക്കാമോ? ചെഹലിനെ ടീമിലെടുക്കണോ? ‘കൺഫ്യൂഷൻ’!

ഒക്ടോബർ 15ന് ഐപിഎൽ കിരീടം ആര് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകരെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് സിലക്‌ടർമാർക്ക് നിർണായകം ഒക്ടോബർ 10 ആണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അവസാന തീയതിയാണത്. ഐപിഎൽ യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നിലനിർത്തുകയും ഇന്ത്യ കപ്പടിക്കാതെ മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ സിലക്ടർമാർക്ക് ‘കുശാൽ’ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ നിലവിലെ ടീമിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ആരാധകർ.

ഐപിഎൽ നടക്കുന്ന യുഎഇയിലെ വേദികളിൽ തന്നെ ലോകകപ്പും നടക്കുന്നതിനാൽ ഐപിഎലിലെ പ്രകടന മികവിനും പരിഗണന നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് നേരത്തേ ലോകകപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമിലെ ചിലർ ഐപിഎൽ ടീമിൽപോലും ഇടം നഷ്ടമാകുന്നത്ര ഫോം ഔട്ടാണ്. ചീഫ് സിലക്ടർ ചേതൻ ശർമയ്ക്കും സംഘത്തിനും തലവേദനയാകുന്ന ചില താരങ്ങളെ നോക്കാം.

∙ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ

ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ ലെഗ് സ്പിന്നറെ ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് ആരാധകരെപ്പോലെ വിദഗ്ധരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ടീമിലെടുത്ത രാഹുൽ ചാഹറിന്റെ വേഗക്കൂടുതൽ യുഎഇയിൽ സഹായകമാകുമെന്നായിരുന്നു സിലക്ടർമാർ നിരത്തിയ ന്യായീകരണം. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം പന്തുകൊണ്ട് നൽകാനായിരുന്നു ചെഹലിന്റെ തീരുമാനം.

റൺസ് നൽകുന്നതിൽ പിശുക്കിയും വിക്കറ്റ് നേടുന്നതിൽ മിടുക്കു കാട്ടിയും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ പ്ലേഓഫിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിരുന്നു ചെഹലിന്റെ പ്രകടനം. ഐപിഎലിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 16 വിക്കറ്റാണ് നേടിയത്. ശരാശരി 22.37. യുഎഇയിലായിരുന്നു ചെഹൽ അപകടകാരിയായത്.

അതേസമയം പകരക്കാരന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. രാഹുൽ ചാഹർ നിറം മങ്ങിയതോടെ ജയന്ത് യാദവാണ് പകരക്കാരനായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. 11 മത്സരങ്ങളിൽ ചാഹർ നേടിയത് 13 വിക്കറ്റുകളാണ്. ശരാശരി 24.46. യുഎഇയിലെ 4 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 2 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാൻ സാധിച്ചത്.

∙ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ

പന്തെടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ വിക്കറ്റുമായി ചെന്നൈ നായകൻ എം.എസ്. ധോണിയുടെ വിശ്വാസം കാക്കുന്ന ഠാക്കൂർ ഇത്തവണയും പതിവു ഫോമിലാണ്. ചില ഓവറുകളിൽ റൺസ് അൽപം പോയാലും നിർണായക ബ്രേക് ത്രൂകൾ നൽകുന്നതിൽ മിടുക്കു കാട്ടുന്നു. ഠാക്കൂറിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവുകൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ റിസർവ് ടീമിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാന നിരയിലേക്ക് പ്രമോഷൻ അർഹിക്കുന്നു.

ഓൾറൗണ്ടറായി ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഐപിഎലിൽ തീർത്തും ഫോം ഔട്ടാണ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയുമില്ല, ബോളും ചെയ്യുന്നില്ല. സൺറൈസേഴ്സിനെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിലും പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ഫോം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഫിറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കാത്ത ഹാർദിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിലക്ടർമാർ തല പുകയ്ക്കേണ്ടി വരും.

∙ സൂര്യ, ഇഷാൻ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ മുംബൈയ്‌ക്കായി മിന്നുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവർ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് സിലക്ടർമാർക്ക് ആശ്വാസമാണ്. ഈ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഐപിഎൽ രണ്ടാം വരവിൽ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ബാറ്റർമാരുടെ നിരയിലായിരുന്നു സൂര്യകുമാറിന്റെ സ്ഥാനം. ബോളർമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തും വിധം കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സൂര്യയുടെ നിഴൽപോലും സൺറൈസേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപ് കളത്തിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡൽഹിക്കെതിരെ നേടിയ 33 റൺസായിരുന്നു രണ്ടാംപാദത്തിലെ യാദവിന്റെ മികച്ച സ്കോർ. ഈ വിഷമമെല്ലാം തീർക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ അബുദാബിയിൽ സൂര്യയുടെ പ്രകടനം. 40 പന്തിൽനിന്ന് 82 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതിൽ 13 ഫോറുകളും മൂന്നു സിക്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

രാജസ്ഥാൻ, സൺറൈസേഴ്സ് ടീമുകൾക്കെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിലേക്കുയർന്നെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് ഇഷാൻ കിഷനും യുഎഇയിലെ പ്രകടനം നിരാശയുടേതായിരുന്നു. റൺസ് കണ്ടെത്താനാകാതെ കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തിയ ഇഷാനെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ആരാധകരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ച കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇഷാൻ കിഷൻ സിലക്ടർമാരുടെ തലവേദന പാതി കുറച്ചു. രാജസ്ഥാനെതിരെ 50 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഇഷാൻ കിഷൻ, സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ വെറും 32 പന്തിൽനിന്ന് 84 റൺസടിച്ചാണ് ഞെട്ടിച്ചത്. അതിൽ 11 ഫോറുകളും നാലു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവരെയും മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ റിസർവ് ടീമിൽനിന്ന് പ്രധാന ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുമോയെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്.

∙ ഹർഷൽ പട്ടേൽ

ഐപിഎലിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്ലോ പിച്ചുകളാണ് ലോകകപ്പിലും ഒരുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഹർഷൽ പട്ടേലിനെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യും. 13 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 29 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഹർഷലിന്റെ ശരാശരി വെറും 14 ആണ്. പട്ടേലിന്റെ സ്ലോ ബോളുകളിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വിഷമിക്കുന്നത് സിലക്ടർമാരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. 3 പേസർമാരാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിലുള്ളത് ബുംറ, ഷമി, ഭുവനേശ്വർ. ബുംറയും ഷമിയും ഫോമിലെങ്കിലും ഭുവി പഴയ ഭുവി ആയിട്ടില്ല. ആർസിബിയെയും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും തോൽപിച്ച അവസാന ഓവർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഭുവി ബാറ്റർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നില്ല. റൺസും ചോരുന്നുണ്ട്.

ആർസിബിയിൽ പവർപ്ലേയിലും ഡെത്തിലും റൺസ് വഴങ്ങാതെ അച്ചടക്കത്തോടെ എറിയുന്ന മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഓർത്തുപോകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഡൽഹിക്കെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിലും നാല് ഓവറിൽ 25 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി രണ്ടു വിക്കറ്റ് പിഴുത സിറാജ് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. പകരക്കാർ വരുമോ? ചേതൻ ശർമ വ്യക്തമാക്കട്ട‌െ...

English Summary: Should Team India Make Changes In Their T20 World Cup Squad?