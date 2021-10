ഓപ്പണറായിട്ടാണ് ടീമിലെടുത്തതെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു: മിന്നൽ പ്രകടനത്തിനുശേഷം കിഷൻ

ദുബായ്∙ ഈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓപ്പണറായിട്ടാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം നായകൻ വിരാട് കോലി നേരത്തേ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ യുവതാരം ഇഷാൻ കിഷൻ. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്തെടുത്ത മിന്നുന്ന പ്രകടനം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 32 പന്തിൽ 11 ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 84 റൺസാണ് കിഷൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നായി വിരാട് കോലി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന ഇഷാൻ‍ കിഷന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘ട്വന്റ20 ലോകകപ്പിനു മുൻപേ ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനായതിൽ സന്തോഷം. കുറച്ചു റൺസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതും എനിക്കും ടീമിനും വലിയ ആശ്വാസമായി. ഈ കളിക്കു മുന്‍പേ വളരെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താൻ 250–260 റൺസെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലിട്ടാണ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്’ – ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

‘ഉമ്രാൻ മാലിക്കിനെതിരെ കവറിലൂടെ നേടിയ ആ ബൗണ്ടറിയാണ് മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷോട്ട്. ഇത്തരമൊരു ടൂർണമെന്റിൽ എന്തു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ നാം തയാറായിരിക്കണം. ഏറ്റവും മികച്ച മാനസികാവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്’ – ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

‘വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരുമായി അടുത്തിടെ തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരുടെ സഹായവും വളരെയധികമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള യഥാർഥ അവസരമാണെന്ന് അവർ എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പിഴവുകൾ തിരുത്തണമെന്നും വരുന്ന ലോകകപ്പിൽ അതൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു’ – ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

‘ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. എനിക്ക് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താൽപര്യമാണ്. എന്നെ ഓപ്പണറായിട്ടാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിരാട് ഭായ് കൂടെക്കൂടെ ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനായി തയാറെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വേദികളിൽ എന്തു വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ നാം തയാറായിരിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു’ – ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

