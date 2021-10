ടീമിൽ അഴിച്ചുപണിക്കുള്ള അവസാന ദിനം ഇന്ന്; കോലിയും രോഹിത്തും ചർച്ചയ്ക്ക്?

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്താനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും സിലക്ടർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടവരും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവരുമായ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചയെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അന്തിമ ടീം പട്ടിക ഇന്നുതന്നെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനു (ഐസിസി) കൈമാറണം.

യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനു പുറമേ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ മികവു കാട്ടിയ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം ഹർഷൽ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും ചർച്ച നടക്കും. ടീമിന്റെ ഭാഗമായ വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളുയർന്നതിനാൽ ഇവരെ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഐപിഎലിൽ തീർത്തും മോശം ഫോമിലായിരുന്ന പാണ്ഡ്യ, പരുക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒറ്റ മത്സരത്തിൽപ്പോലും ബോൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ മാത്രം പാണ്ഡ്യയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബാധ്യതയാകുമോയെന്നാണ് ആശങ്ക.

വരുണ്‍ ചക്രവർത്തിയുടെ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരുക്കും പ്രശ്നമാണ്. ഐപിഎലിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പരുക്കിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ചർച്ചയാകുന്നത്. ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിനെ ടീമിലേക്കു വിളിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐപിഎലിലെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി അതിവേഗ ബോളിങ്ങുമായി തിളങ്ങിയ ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്നുള്ള ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ താരം ഉമ്രാൻ മാലിക്കിനെ നെറ്റ് ബോളറായി ബിസിസിഐ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സൺറൈസേഴ്സ് ഐപിഎലിൽനിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ഉമ്രാൻ മാലിക്കിനോട് യുഎഇയിൽത്തന്നെ തുടരാൻ ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ചതായാണ് വിവരം. ഹർഷൽ പട്ടേലിനെയും നെറ്റ് ബോളറായി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം നിലനിർത്തുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലാണ്.

സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ നാലു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വെറ്ററൻ താരങ്ങളായ ശുഐബ് മാലിക്ക്, സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം യുവതാരങ്ങളായ ഫഖർ സമാൻ, ഹൈദർ അലി എന്നിവരെയും ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവിളിച്ചു.

