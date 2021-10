കഴിഞ്ഞ 2 തവണയും ജേതാക്കളായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന്റെ ‘ഷോക്കി’ലാണ് ആരാധകർ. മുംബൈയ്ക്കു പുറമേ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും പഞ്ചാബ് കിങ്സും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും ഇത്തവണ പ്ലേഓഫിലെത്താതെ പുറത്തായി. ഈ 4 ടീമുകൾക്ക് എന്താണു പറ്റിയത്?

∙ മുംബൈയുടെ തകർച്ച

ജയം:7 തോൽവി: 7

ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴിൽ 4 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് ടോപ് ഗീയറിൽ കുതിക്കുകയായിരുന്ന മുംബൈ പക്ഷേ, യുഎഇയിൽ തുടങ്ങിയ 2–ാം ഘട്ടത്തിൽ റിവേഴ്സ് ഗീയറിലായി. അവസാന മത്സരത്തിലൊഴികെ ഇഷാൻ കിഷനും സൂര്യകുമാർ യാദവും നിരാശപ്പെടുത്തിയതും ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിനു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തുടക്കം നൽകാനാവാതെ പോയതും മുംബൈയെ പിന്നോട്ടടിച്ചു. ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിലൊഴികെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ തികഞ്ഞ പരാജയമായി. ഒരൊറ്റ പന്തുപോലും എറിഞ്ഞതുമില്ല. വിശ്വസ്ത പേസർ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനു പവർപ്ലേകളിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കാനായില്ല. ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയും നിറംമങ്ങി.

∙ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ

ജയം: 6 തോൽവി: 8

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് പേരുമാറ്റി പഞ്ചാബ് കിങ്സായിട്ടും കെ.എ‍ൽ.രാഹുലിനും സംഘത്തിനും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 6–ാം സ്ഥാനത്തുനിന്നു മുന്നോട്ടു കയറാനായില്ല. തുടരെ 3–ാം തവണയാണു പഞ്ചാബ് 6–ാം സ്ഥാനത്തു ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാരായ രാഹുലും മയാങ്ക് അഗർവാളും മടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നടുവൊടിയുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയാണു പഞ്ചാബിന്റെ ദൗർബല്യം. നിക്കോളാസ് പുരാൻ സമ്പൂർണ പരാജയമായി. മുഹമ്മദ് ഷമിയെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ച ബോളിങ് നിരയ്ക്കു ലക്ഷ്യം പിഴച്ചു.

∙ രാജസ്ഥാന്റെ റോയൽ വീഴ്ച

ജയം: 5 തോൽവി: 9

സഞ്ജു സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് ആശ്വസിക്കാൻ ഒന്നുമാത്രം: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവസാന സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സഞ്ജുവും ജോസ് ബട്‌ലറും ക്രിസ് മോറിസും ടീമിനെ അൽപം പിടിച്ചുനിർത്തിയെങ്കിലും 2–ാം ഘട്ടത്തിൽ സഞ്ജു മാത്രമായി പ്രതീക്ഷ. 2–ാം ഘട്ടത്തിൽ ബട്‍ലർ എത്തിയില്ല. മോറിസ് പരാജയമായി. ഓരോ മത്സരത്തിലും ടീം അഴിച്ചുപണിതു വിന്നിങ് കോംപിനേഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല.

∙ ഉദിക്കാതെ അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ

ജയം: 3 തോൽവി: 11

2018ൽ 2–ാം സ്ഥാനം. 2019ൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 4–ാമത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3–ാമത്. ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത്. ഈ സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായ ആദ്യ ടീം. ദയനീയ പ്രകടനമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിന്റേത്. ഫോം ഔട്ടായ ഡേവിഡ് വാർണറും 2–ാം ഘട്ടത്തിൽ വിട്ടുനിന്ന ജോണി ബെയർസ്റ്റോയും ഹൈദരാബാദിന്റെ മോശം ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിനു പ്രധാന കാരണങ്ങളായി. വാർണറെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്നും വരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു.

English Summary: What happened to Mumbai Indians and other three teams in this IPL season?