‘കിങ് ഈസ് ബാക്ക്..’; ധോണിയുടെ ബാറ്റിങ് കണ്ട് ആരാധകരേക്കാൾ ആവേശത്തിൽ കോലി!

ദുബായ്∙ പ്രതാപകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കിടിലൻ ഫിനിഷിങ്ങുമായി ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുനരവതരിച്ച മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ അത്യാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) പ്ലേഓഫിലെത്തിയ മറ്റൊരു ടീമായ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിന്റെ നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിൽനിന്നും തകർപ്പൻ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ ധോണി മത്സരം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് അനുകൂലമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ആവേശം പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘കിങ് ഈസ് ബാക്ക്’ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കോലി ട്വിറ്ററഇൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലാകുകയും ചെയ്തു. ‘അങ്ങനെ രാജാവ് പുനരവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ഫിനിഷർ ഇതാ. ഇന്നിതാ ഒരിക്കൽക്കൂടി ആ ഉജ്വല പ്രകടനം കണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റു പോയി’ – മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് കോലി കുറിച്ചു.

ജയിക്കാൻ 13 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ മൊയീൻ അലിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും 3 ഫോറുമായി ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി (6 പന്തുകളിൽ 18 നോട്ടൗട്ട്) തകർപ്പൻ ഫിനിഷ് നടത്തിയാണ് ഐപിഎൽ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ ചെന്നൈ ജയിച്ചുകയറിയത്. നാലു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ചെന്നൈയുടെ വിജയം. ജയത്തോടെ ചെന്നൈ ഫൈനലിലുമെത്തി. 9–ാം തവണയാണു ചെന്നൈയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശം.

ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും (50 പന്തുകളിൽ 70) റോബിൻ ഉത്തപ്പയും (44 പന്തുകളിൽ 63) നൽകിയ തുടക്കം മുതലെടുത്താണു ധോണി ചെന്നൈയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ഡൽഹിയുടെ 172നെ പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ചെന്നൈ ആൻറിക് നോർട്യയുടെ ആദ്യ ഓവറിലേ ഞെട്ടി. 4–ാം പന്തിൽ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി (1) ക്ലീൻ ബോൾഡ്. എന്നാൽ, 2–ാം വിക്കറ്റിൽ 110 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഋതുരാജും ഉത്തപ്പയും ചെന്നൈയെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലെത്തിച്ചു.

14–ാം ഓവറിൽ ഉത്തപ്പയെയും പിഞ്ച് ഹിറ്ററായി എത്തിയ ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനെയും (0) മടക്കി ടോം കറൻ ഡൽഹിക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ അമ്പാട്ടി റായുഡു (1) റണ്ണൗട്ടാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഡൽഹിക്കായി മേൽക്കൈ. 19–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ഋതുരാജും മടങ്ങിയപ്പോൾ ചെന്നൈയ്ക്കു ജയിക്കാൻ 11 പന്തുകളിൽ 24 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ധോണി (6 പന്തുകളിൽ‍ ഒരു സിക്സും 3 ഫോറും സഹിതം 18) ഒറ്റയ്ക്കു ചെന്നൈയെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.

English Summary: 'Made me jump out of my seat': Virat Kohli as MS Dhoni's cameo takes CSK to IPL 2021 final