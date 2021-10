അഹമ്മദാബാദ് ∙ വിനൂ മങ്കാദ് ട്രോഫി അണ്ടർ 19 ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ രാജസ്ഥാനാട് 83 റൺസിനു തോറ്റു കേരളം പുറത്തായി. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 50 ഓവറിൽ 9ന് 238 റൺസെടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ മറുപടി ബാറ്റിങ് 42.2 ഓവറിൽ 155 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. 76 റൺസെടുത്ത ഷോൺ റോജർ മാത്രമാണു കേരള ബാറ്റർമാരിൽ തിളങ്ങിയത്.

English Summary: Vinoo Mankad Trophy: Kerala go down to Rajasthan in pre-quarterfinals