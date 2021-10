മോർഗനേക്കാൾ ഭേദം ധോണി; ആപ്പിളിനെ ഓറഞ്ചുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമോ? ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് നായകൻ ഒയിൻ മോർഗനേക്കാൾ മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടേതു തന്നെയാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കൊൽക്കത്ത ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്ന ഗൗതം ഗംഭീർ. ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിന്റെ ഫൈനലിൽ ഇരുവരും നയിക്കുന്ന ടീമുകൾ ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെയാണ് ധോണിക്കായി കയ്യടിച്ച് ഗംഭീറിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

നായകൻമാരെന്ന നിലയിൽ മികവു കാട്ടിയെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ തീർത്തും മങ്ങിയ പ്രകടനമായിരുന്നു ധോണിയുടേതും മോർഗന്റേതും. ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ കളിച്ച എട്ടു ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവു റൺസെടുത്ത നായകൻമാരും ഫൈനലിലെത്തിയ ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ധോണിയും മോർഗനുമാണ്. 16 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 129 റൺസുമായി കൊൽക്കത്ത താരങ്ങളിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് മോർഗൻ. 114 റൺസുമായി ധോണിയാകട്ടെ, ചെന്നൈ താരങ്ങളിൽ പത്താമതും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീറിന്റെ പ്രതികരണം.

‘ഇരുവരുടെയും ഫോം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതു തന്നെ ശരിയല്ല. കാരണം, ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചയാളാണ്. രണ്ടാമൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും. ആപ്പിളിനെ ഓറഞ്ചുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ?’ ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

‘ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടുതന്നെ എത്ര കാലമായി? സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോശം ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും റൺസ് നേടുന്നതിൽ വന്ന പരാജയവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഒയിൻ മോർഗൻ ഇപ്പോഴും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽപ്പോലും ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ മോർഗനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ട ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ധോണിയുടേതാണെന്നു കാണാം’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ബാറ്റർ എന്നതിലുപരി ടീമിന്റെ നായകനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമാണ് ധോണി. അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നു പ്രധാന ചുമതലകളുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. മോർഗന് ബാറ്റർ എന്നതിനു പുറമേ ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതല മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ തീർത്തും മോശം പ്രകടനമാണ് മോർഗന്റേത്. അതുകൊണ്ട് ധോണിയുടെയും മോർഗന്റേയും പ്രകടനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അർഥമില്ല’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

