ഭാവിയിലെ ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ ധോണി ബാധ്യതയാകുമോ? മെന്ററായേക്കുമെന്ന് ചോപ്ര

മുംബൈ∙ സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും പരിഗണിച്ചാൽ അടുത്ത ഐപിഎൽ സീസണിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ കളിക്കാരനായി തുടരാൻ സാധ്യത വിരളമാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ധോണിക്ക് ഒരു സീസണിൽ കൂടി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിൽ തുടരാനാകുമെങ്കിലും, അടുത്ത സീസണിനു മുന്നോടിയായി മെഗാ ലേലമുള്ളതിനാൽ സാമ്പത്തിക വശം പരിഗണിച്ച് മെന്റർ റോളിലേക്കു മാറിയേക്കുമെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അടുത്ത സീസണിലെ മെഗാ ലേലത്തിനു മുന്നോടിയായി ഓരോ ടീമുകളും നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങളേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. അടുത്ത സീസണിൽ ചെന്നൈയിൽ തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, മെഗാ ലേലത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ നോക്കി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ധോണി മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം, ധോണിയെ അടുത്ത സീസണിലും നിലനിർത്തുമെന്നായിരുന്നു ചെന്നൈ ടീമിന്റെ ഉടമകളായ ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സ് പ്രതിനിധിയുടെ നിലപാട്.

‘ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അത് ഏതു വേഷത്തിലായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമേ അറിയൂ. ധോണിയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ ബന്ധമല്ല. ചെന്നൈ എന്നാൽ ധോണി തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത സീസൺ ആരംഭിക്കുമെന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാരനായിത്തന്നെ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പക്ഷേ, അടുത്ത സീസണിലെ മെഗാ ലേലം മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെന്റർ വേഷത്തിലേക്കു മാറിയാല‌ും വിസ്മയിക്കാനില്ല. മെഗാ ലേലത്തിൽ അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്കാണ് ഓരോ കളിക്കാരനായും ടീമുകൾ പണം മുടക്കുന്നത്. അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് ധോണി കളി തുടരാൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് മികച്ചൊരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ ധോണി തയാറാകുമോയെന്നു കണ്ടറിയണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലല്ല, മെന്ററെന്ന നിലയിൽ ധോണി ടീമിനൊപ്പം തുടരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: MS Dhoni might be at CSK as a mentor, not a player: Aakash Chopra thinks IPL 2021 season will be last for MSD