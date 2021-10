കളിയിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണോ? ഇന്ത്യ–പാക്ക് ബോർഡുകൾ കൈകോർക്കണം: റമീസ് രാജ

കറാച്ചി∙ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ദ്വിരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നടക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ചെയർമാൻ റമീസ് രാജ. രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ കൈകോർത്താൽ മാത്രമേ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾ യാഥാർഥ്യമാകൂ എന്നും റമീസ് രാജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2012ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കളിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഒൻപതു വർഷമായി ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടാറുള്ളത്.

ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (എസിസി) യോഗത്തിനിടെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായി റമീസ് രാജ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റമീസ് രാജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇരു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും കുറച്ച് ശ്രമം വേണ്ടിവരും. അതുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാകുമോ എന്നു പറയാനാകൂ. എന്തായാലും അന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ നന്നായിരുന്നു’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

‘എസിസി യോഗത്തിനിടെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ എന്നിവരുമായി ഞാൻ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റിവച്ച് നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം ഇരു ബോർഡുകളും തമ്മിൽ വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. എക്കാലവും പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് അതുതന്നെയാണ്’ – റമീസ് രാജ വിശദീകരിച്ചു.

