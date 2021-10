നാല് ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 54 റൺസ്, വിക്കറ്റുമില്ല; ഭുവിയെ കളിപ്പിക്കണോയെന്ന് ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) മങ്ങിയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലന മത്സരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ പേസ് ബോളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ ലോകകപ്പിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി സംശയമുയരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭുവിയുടെ ഫോമിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ നാല് ഓവറിൽ 54 റൺസ് വഴങ്ങിയ ഭുവിക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. താരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ രണ്ടു സിക്സും ഒരു ഫോറും സഹിതം 21 റൺസാണ് ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്തത്.

‘ഈ മത്സരത്തിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ വളരെയധികം റൺസ് വഴങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധാരണ മികവിന്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്തില്ല ഈ പ്രകടനം. അദ്ദേഹം വളരെയധികം പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരം തന്നെ. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഭുവിയെ കളിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയമുണ്ട്. പകരം ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിനെ ഇറക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്’ – ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

പരിശീലന മത്സരത്തിൽ കളിച്ച രാഹുൽ ചാഹറും നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ, രണ്ടാം സ്പിന്നറായി വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനം ഉറച്ചുവെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘രാഹുൽ ചാഹറും വളരെയധികം റൺസ് വഴങ്ങി. അതായത് അടുത്ത പരിശീലന മത്സരത്തിലും പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിലും നമുക്ക് വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ടീമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞു. മൂന്നു സ്പിന്നർമാരെ കളിപ്പിച്ചാൽ മൂന്നാം സ്പിന്നറായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അശ്വിനെ കാണാനാകുമോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഡേവിഡ് മലാന്റെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, നാല് ഓവറിൽ 43 റൺസാണ് രാഹുൽ ചാഹർ വഴങ്ങിയത്. അശ്വിനാകട്ടെ വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നാല് ഓവറിൽ ആകെ വഴങ്ങിയത് 23 റൺസ് മാത്രം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തിളങ്ങി മുഹമ്മദ് ഷമിയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബോളിങ് കുന്തമുനകളെന്നും ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മുഹമ്മദ് ഷമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ ഭംഗിയാക്കി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയാകട്ടെ, റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ പിശുക്കു കാട്ടി. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ യോർക്കറുകൾ കൃത്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ്. എങ്കിലും ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറായ ബുമ്ര റൺസ് വഴങ്ങുന്നില്ലായെന്നത് ആശ്വാസമാണ്. ഷമി നമ്മുടെ രണ്ടാം നമ്പർ ബോളറാണ്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

