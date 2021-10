ഇന്ത്യ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ, അതിനാലാണ് ധോണിയെ മെന്ററാക്കിയത്: പാക്ക് മുൻ താരം

കറാച്ചി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം തൻവീർ അഹമ്മദ്. സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാകാത്തതിനാലാണ് വിരാട് കോലി ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതെന്ന് തൻവീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ടീമിന്റെ മെന്ററായി കൊണ്ടുവരുന്നതും സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ മാസം 24ന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന തൻവീറിന്റെ പരാമർശം.

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കപിൽ ദേവ്, വീരേന്ദർ സേവാഗ് തുടങ്ങിയവർ കൂടി പങ്കെടുത്ത എബിപി ന്യൂസിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് തൻവീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇന്ത്യ മികച്ച ടീമാണെങ്കിലും അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതുണ്ടെന്ന് തൻവീർ പറഞ്ഞു.

‘കടലാസിൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് കരുത്തരെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രകടനം തന്നെ അതിന് സാക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാല ഫോം നോക്കൂ. ആദ്യം തന്നെ വിരാട് കോലിയേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കടുത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണമാണ് ലോകകപ്പിനു മുൻപുതന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. തന്റെ പ്രകടനം മോശമായതുകൊണ്ട് ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നുവെന്നാണ് കോലി അറിയിച്ചത്’ – തൻവീർ അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് യുഎഇയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ടീമിലെ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നുവെന്ന് തൻവീർ അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ മെന്ററായി കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മനസ്സു തുറന്നു.

‘ധോണിയെ ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ മെന്ററായി നിയോഗിച്ചതും ഈ സമ്മർദ്ദം കാരണം തന്നെയാകും. ഐപിഎലിലെ പ്രകടനം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ള ആരും തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. അവരുടെ സ്പിന്നർമാരായ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും അത്ര ഫോമിലായിരുന്നില്ല. അവർക്കു സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നു തീർച്ചയല്ലേ’ – തൻവീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം നടക്കുന്ന ദുബായിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അനൂകൂല്യം പാക്കിസ്ഥാന് ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘പാക്കിസ്ഥാന്റെ കാര്യം നോക്കൂ. ദുബായിൽ വളരെയധികം മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേദിയെക്കുറിച്ചും സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ഇന്ത്യയേക്കാൾ ധാരണയുണ്ടാകും. കടലാസിൽ ഇന്ത്യയാണ് കരുത്തരെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ, ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രസക്തമല്ല. ഒറ്റ താരത്തിന്റെ മികവിൽ വിജയം നേടാനാകും’ – തൻവീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: India under pressure, so they brought in MS Dhoni as mentor: Tanvir Ahmed