ഇന്ത്യ – പാക്ക് പോരാട്ടത്തിനു മുൻപേ ഇൻസമാം പറയുന്നു: കിരീടസാധ്യത ഇന്ത്യയ്ക്ക്!

മുംബൈ∙ യുഎഇയിലും ഒമാനിലുമായി ആരംഭിച്ച ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്. ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം ഈ മാസം 24ന് ദുബായിൽ അരങ്ങേറാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് കിരീട സാധ്യതയെന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ നായകന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന യുഎഇയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നായത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇൻസമാമിന്റെ പക്ഷം.

‘ഒരു ടൂർണമെന്റിലും ഒരു പ്രത്യേക ടീം കിരീടം ചൂടുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ല. ഓരോ ടീമിനും എത്ര സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ ലോകകപ്പിൽ മറ്റേതു ടീമിനേക്കാളും കിരീടസാധ്യത ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യുഎഇയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഒട്ടേറെ ട്വന്റി20 താരങ്ങളുണ്ട്’ – ഇൻസമാം തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരേക്കാൾ ബോളർമാർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിച്ചു പരിചയമെന്നും ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിന്റെ രണ്ടാം പാദം ഇത്തവണ യുഎഇയിലാണ് നടന്നത്. വിവിധ ടീമുകൾക്കായി കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ദുബായിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പിച്ചിൽ അനായാസം വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയെ ഇൻസമാം അഭിനന്ദിച്ചു.

‘ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ എത്ര അനായാസമാണ് കളിച്ചത്. നമ്മുടെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പിച്ചുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ട്വന്റി20 ടീം ഇന്ത്യയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം തന്നെ നോക്കൂ. 155 റൺസോളം വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാൻ അവർക്ക് വിരാട് കോലിയുടെ സഹായം പോലും വേണ്ടിവന്നില്ല’ – ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒക്ടോബർ 24ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിൽ ആരു ജയിക്കുമെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അത് ‘ഫൈനലിനു മുൻപുള്ള ഫൈനലാ’കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ടീമിന് അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളത്തിലിറങ്ങാനാകുമെന്ന് ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം ഫൈനലിനു മുൻപുള്ള ഫൈനലാണ്. ഈ മത്സരത്തോളം പ്രചാരം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരമില്ല. 2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചതും അവസാനിപ്പിച്ചതും പരസ്പരം കളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അന്ന് രണ്ടു മത്സരങ്ങൾക്കും ഫൈനലിന്റെ ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു. 24–ാം തീയതിയിലെ മത്സരം ജയിക്കുന്ന ടീമിന‌് അടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരുങ്ങാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, സമ്മർദ്ദവും പാതി അയയും’ – ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

