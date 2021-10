‘135 ദിവസമായി എന്റെ മകളെ കണ്ടിട്ട്’: ‘ലോകകപ്പ് ബബ്ൾ’ വിടാൻ ജയവർധനെ‌

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിലേക്കു ശ്രീലങ്ക യോഗ്യത നേടിയതിനു പിന്നാലെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി മഹേള ജയവർധനെ. യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നിവടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ, ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ ഉപദേശകരിലൊരാളാണ് മുൻ ലങ്കൻ താരമായ ജയവർധനെ.

കോവിഡ് ക്വാറന്റീനും ബയോ ബബ്ളും മൂലമുള്ള സമ്മർദത്തെത്തുടർന്നാണ് ജയവർധനെയുടെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം താരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാട്ടിലെത്തിയാലും വെർച്വലായി ടീമിന് ഉപദേശം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ജൂൺ മുതൽ 135 ദിവസമായി ഞാൻ ക്വാറന്റീനിലും ബയോ ബബ്ളിലുമായിട്ടാണ്. ഇനി തുടരാനാവില്ല. പക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോട ഞാൻ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാകും. ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ എന്റെ മകളെ കാണാതെയാണ് ഇരുന്നത്. ഇനി ‌തീർച്ചയായും എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.’– ഒരു സ്പോർട്സ് വെബ്സൈറ്റിനോട് ജയവർധനെ പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പരിശീലക റോളിലായിരുന്നു മുൻ ലങ്കൻ സൂപ്പർ താരമായ ജയവർധനെ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ യോഗ്യാ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാണ് ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്. നമീബിയ, അയർലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ വിജയം. വെള്ളിയാഴ്ച, നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ മത്സരം.

