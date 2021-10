‘ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസമാം’: പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോലിയേക്കാൾ ആരാധകരുള്ള താരം

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പുകഴ്ത്തി മുൻ പാക്ക് താരം ശുഐബ് അക്തർ. നിരവധി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് അക്തർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ കളിമികവിന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയേക്കാൾ ആരാധകപിന്തുണ ഒരു താരത്തിനുണ്ടെന്നും അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിക്കുന്നതെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ടീം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇല്ല. അവർ അതു പരസ്യമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. വിരാട് കോലി മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്നും രോഹിത് ശർമ അതിലും മഹാനാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു. രോഹിത്, ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവിനും പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആരാധകരുണ്ട്.’– അക്തർ പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അനേകം ആരാധകരുള്ളത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നതെന്നും മുൻ പാക്ക് പേസർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അക്തർ വാചാലനായി. തികച്ചു സന്തുലിതമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും

‘എന്റെ വിഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, അവ വെറുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സന്തുലിതമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പണമുണ്ടാക്കാനാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അത് സത്യമല്ല. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ആരാധകരുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാനായ പാക്കിസ്ഥാനിയാണ്. അവരുടെയോ എന്റെയോ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.’– അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച, ദുബായിൽവച്ചാണ് ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു .ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന യുഎഇയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നായത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇൻസമാമിന്റെ പക്ഷം.

English Summary: People say, 'he is the Inzamam-Ul-Haq of India': Shoaib Akhtar names batter whom 'Pakistan considers greater than Kohli'