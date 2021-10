ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ തടയാനാകാത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ; കണക്കിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് അക്രം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പഴയ റെക്കോര്‍ഡുകൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരം വാസിം അക്രം. താരങ്ങൾക്കു മുന്നില്‍ അതൊന്നും പ്രസക്തമല്ല. താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ചുമതലയെക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും ചിന്ത. എന്തായാലും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ വാശിയേറിയ മത്സരം തന്നെ കാണാനാകുമെന്നും വാസിം അക്രം ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. മുൻപ് അഞ്ച് വട്ടം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു ജയം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാസിം അക്രത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ലോകകപ്പുകളിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെ തോൽപിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ മത്സരങ്ങളുടെ ആകെ കണക്കെടുത്താൽ പാക്കിസ്ഥാനാണു കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഞാനും ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജയിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ ലോകകപ്പിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രധാനമല്ല. ഒരു താരമെന്ന നിലയിൽ എന്നെയോ, ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെയോ ഈ കണക്കുകൾ ബാധിക്കുകയേ ഇല്ല. എല്ലാ മത്സരവും പ്രധാനമാണ്. ലോകകപ്പ് ജയിക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാ ടീമുകളുമെത്തുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന മത്സരമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ളത്.

ഈ മത്സരത്തിൽ താരങ്ങൾക്കു സമ്മർദമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ മത്സരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാം മറക്കണം, പ്രകടനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകണം. വിരാട് കോലിയും ബാബർ അസമും ക്യാപ്റ്റൻമാരെന്ന നിലയിൽ നേർക്കു നേർ വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. സണ്ണി ഭായ് (സുനിൽ ഗാവസ്കർ) പറഞ്ഞതു വളരെ ശരിയാണ്. താരങ്ങള്‍ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം, എന്നാൽ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കണമെന്നും വാസിം അക്രം പ്രതികരിച്ചു.

