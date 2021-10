‘മെന്റർ ധോണി പാക്കിസ്ഥാന് ഭീഷണി; ടീം ഇന്ത്യ കോലിക്കുവേണ്ടി കളിക്കണം’

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ നടത്തണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂനിസ് ഖാന്‍. ട്വന്റി20 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഈ ലോകകപ്പ് കോലിക്കു നിർണായകമാണെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുൻ താരത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുഖം മാറ്റുന്ന താരമാണു വിരാട് കോലിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിലും മാതൃകയെന്ന നിലയിലും വിരാട് കോലി മികച്ചതാണ്. രാജ്യത്തിനായി ക്രിക്കറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന താരങ്ങളിലൊരാൾ.



കോലിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് കോലിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയില്‍ തന്നെ കളിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടീം ഇന്ത്യ വിരാട് കോലിക്കായി നല്ല പ്രകടനം തന്നെ നടത്തണം, കാരണം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കോലിയുടെ അവസാന ട്വന്റി20 പരമ്പരയായിരിക്കും ഇത്– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു യൂനിസ് ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. വിരാട് കോലിയെയും പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ബാബർ അസമിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പത്തു വർഷത്തിലധികമായി വിരാട് കോലിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാബർ അസം ക്രിക്കറ്റിലെ മൂന്നു ഫോർമാറ്റുകളിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കാലുറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വിജയിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മുൻപ് അഞ്ച് തവണയും ഇന്ത്യയാണു ജയിച്ചത്. ഇത്തവണ അത് 5–1 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഡഗ് ഔട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മെന്ററെന്ന നിലയില്‍ ധോണിയുള്ളത് പാക്കിസ്ഥാനു വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്നും യുനിസ് ഖാന്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. നിരവധി കിരീടങ്ങൾ നേടിയ താരമാണ് ധോണി. മെന്ററെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നേട്ടമാണെന്നും യൂനിസ് ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നാണു വിരാട് കോലിയുടെ നിലപാട്. ഐപിഎൽ ടീം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും കോലി ഒഴിയും. ഞായറാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ട്വന്റി20 ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണു മത്സരം.

English Summary: I am hoping that 5-0 record in T20 WC will become 5-1: Younis Khan