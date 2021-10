ഉറപ്പ്, ഹാർദിക് ഫോം ആകും: ആവേശപ്പോരിനു മുൻപേ ആരാധകർക്ക് കോലിയുടെ വാക്ക്!

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഒരുക്കം കിട്ടിയ മറ്റൊരു ടീമില്ല. ടീമിലെ എല്ലാവരും യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎലിൽ വ്യത്യസ്ത ടീമുകളിലായി കളിച്ചവർ. ഐപിഎൽ ടീമുകളുടെ ജഴ്സിയൂരി നീലക്കുപ്പായമിട്ട ടീം ഇന്ത്യ 2 സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയവും നേടി. ബാറ്റിങ് പൊസിഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആശങ്കയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ലോകകപ്പിനു ശേഷം ട്വന്റി20 നായകസ്ഥാനം വിടുന്ന കോലി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായൊരു ഐസിസി രാജ്യാന്തര കിരീടം. ഇന്ത്യ – പാക്ക് മത്സരത്തലേന്നു കോലി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ..

∙ ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ആവേശകരമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവം ഒരു പോലെയാണ്. ഒരുക്കങ്ങളും അങ്ങനെത്തന്നെ. പുറത്തു നടക്കുന്ന വാക്പോരുകളും മത്സരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി ചെയ്യുക. അതിലപ്പുറം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ലളിതമായ ഫിലോസഫി.

∙ ഹാർദിക്കിന്റെ ഫിറ്റ്നസ്

ഹാർദിക്കിന്റെ മികവിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. മാത്രമല്ല. അദ്ദേഹം ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ ആറാം നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മികവുള്ള അധികം ബാറ്റർമാരില്ല. ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരാളാണ് ഹാർദിക്.

∙ സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിലെ ബോളിങ്

ഹാർദിക്കിനെ ടീം ഒരു കാര്യത്തിലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. പൂർ‌ണമായി സജജ്നാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ മറ്റു ചില സാധ്യതകൾ കൂടി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ ബോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു വച്ച് ഹാർദിക്കിനെ കളിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയുമില്ല.

∙ ടീമിന്റെ ഒരുക്കം

ടീമിലെ ആർക്കും മത്സരപരിചയത്തിനു കുറവില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും കൃത്യമായ ജോലിയും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി കളിക്കുക എന്നതേ ബാക്കിയുള്ളൂ.

