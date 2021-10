ഈ മത്സരം വിടൂ, നന്നായി കളിക്കരുത്: രാഹുലിനോടും ധോണിയോടും പാക്ക് ആരാധിക

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ആരാധകർ ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോടു മത്സരം തോറ്റു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധികയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തലേന്ന് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം കെ.എൽ. രാഹുൽ, ടീം മെന്റർ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി തുടങ്ങിയവരോടാണ് മത്സരം തോറ്റുതരാൻ പാക്ക് ആരാധിക ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആരാധികയുടെ ആവശ്യം കേട്ട് ഇരുവരും ചിരിയോടെ ഗ്രൗണ്ട് വിടുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ തയാറെടുപ്പുകൾക്കുശേഷം താരങ്ങൾ മൈതാനത്തുനിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ്, ഈ മത്സരം തോറ്റുതരാമോയെന്ന് പാക്ക് ആരാധിക ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ കൂടിയായ കെ.എൽ. രാഹുലിനു മുന്നിലാണ് ആരാധികയുടെ അഭ്യർഥന.

‘രാഹുൽ, നാളെ നന്നായി കളിക്കരുത്. ദയവുചെയ്ത് നന്നായി കളിക്കരുത്’ – ആരാധിക രാഹുലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. പാക്ക് ആരാധികയുടെ ആവശ്യം കേട്ട് ചിരിയോടെയാണ് രാഹുൽ മടങ്ങിയത്.

പിന്നാലെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്‌ക്കൊപ്പം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ടീം മെന്റർ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയിലാണ് ആരാധികയുടെ ശ്രദ്ധ. ‘മഹീ, ഈ മത്സരം വിട്ടുകളയൂ... അടുത്ത കളിയിൽ നോക്കാം. ഈ മത്സരം വേണ്ട, പ്ലീസ്..’ – ആരാധിക പറയുന്നു. ഇത്തവണ ധോണിയും പാക്ക് ആരാധികയുടെ അഭ്യർഥന കേട്ട് ചിരിയോടെ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു.

English Summary: Pakistan fan girl asks MS Dhoni to lose, KL Rahul to not perform, they respond