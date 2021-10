ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്ലാൻ ബിയില്ല, അതിന്റെ തിരിച്ചടി നോക്കൗട്ടിൽ കിട്ടും: ഹുസൈൻ

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീട സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ബിയില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുൻ നായകനും ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്ററുമായ നാസർ ഹുസൈൻ. ഈ പ്രശ്നം വിരാട് കോലിയേയും സംഘത്തെയും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും നാസർ ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായൊരു പ്ലാൻ ബിയില്ലെന്ന നാസർ ഹുസൈന്റെ വിമർശനം.

ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ബി ഇന്ത്യയ്‌ക്കില്ലെന്നാണ് ഹുസൈന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ നോക്കൗട്ടിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പ് തന്നെ നോക്കൂ. അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. അന്ന് പ്ലാൻ ബിയില്ലാത്തതാണ് ഇന്ത്യയെ ചതിച്ചത്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ മികവുറ്റ ബോളിങ് ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യ വീണുപോയി. ഇത്തവണ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അതുതന്നെയായിരിക്കും’ – ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ മികവു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന മുൻനിര എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തന്നെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, മധ്യനിരയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. നോക്കൗട്ടിലോ ഫൈനലിലോ 30 റൺസിനിടെ ആ മൂന്നുപേരും പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യനിരയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ താങ്ങിനിർത്താനാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്’ – ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തവണ കിരീടസാധ്യതകളിൽ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും സാധ്യതയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ല. കാരണം, അത്തരത്തിലാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഘടന. മത്സരം ചെറുതായാൽ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ പിഴവു സംഭവിക്കാം’ – ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: India will get exposed in knock-outs as they don’t have Plan B, says Nasser Hussain