ഷാർജയിൽ കളി, കയ്യാങ്കളി; പോർവിളിയുമായി ലിട്ടൺ ദാസും ലഹിരു കുമാരയും– വിഡിയോ

ഷാർജ∙ യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ശ്രീലങ്ക – ബംഗ്ലദേശ് പോരാട്ടത്തിനിടെ കളത്തിൽ കോർത്ത് താരങ്ങൾ. ശ്രീലങ്കൻ താരം ലഹിരു കുമാരയും ബംഗ്ലദേശ് താരം ലിട്ടൺ ദാസുമാണ് മത്സരത്തിനിടെ പരസ്പരം പോർവിളിച്ച് മുഖാമുഖമെത്തിയത്. കളത്തിൽ അടിപൊട്ടുമെന്ന സ്ഥിതിയായതോടെ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളും മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്ന അംപയർമാരും ഓടിയെത്തി ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റി. മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലദേശിനെ തോൽപ്പിച്ചു.

ടൂർണമെന്റിൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിച്ച് സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിനു യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകളാണ് ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലദേശും. അതേസമയം, സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടങ്ങളുടെ തീവ്രത സമ്മാനിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഈ ടീമുകളുടെ മുഖാമുഖം വേദിയൊരുക്കാറുള്ളത്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഇന്നിങ്സിലെ ആറാം ഓവറിലാണ് ഇരു താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കിലെത്തിയത്. ഈ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ കുമാര ലിട്ടൺ ദാസിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുമാര എന്തോ പറഞ്ഞതാണ് ലിട്ടൺ ദാസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. 16 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറുകളോടെ 16 റൺസെടുത്ത ലിട്ടൺ ദാസിനെ ലഹിരു കുമാര ക്യാപ്റ്റൻ ദസൂൺ ഷാനകയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചാണ് പുറത്താക്കിയത്.

പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ആക്രമണോത്സുകമായ ശരീര ഭാഷയായിരുന്നു കുമാരയുടേത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിനു മുൻപ് ലിട്ടൺ ദാസിന്റെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളിയായ മുഹമ്മദ് നയീം പ്രതിരോധിച്ച പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് അപകടകരമായ ‌രീതിയിൽ കുമാര ക്രീസിലേക്ക് എറിഞ്ഞിരുന്നു. നയീമിന്റെ തലയ്ക്കുനേരെയാണ് പന്ത് വന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ലിട്ടൺ ദാസിന്റെ വിക്കറ്റ് കുമാര വീഴ്ത്തിയതും ഇരുവരും നേർക്കുനേരെത്തിയതും.

