ഐപിഎൽ: ലക്നൗ ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കി ആർ.പി. ഗോയങ്ക ഗ്രൂപ്പ്, അഹമ്മദാബാദ് സിവിസിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎൽ 2022 സീസണിൽ രണ്ട് ടീമുകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിലെ എട്ട് ടീമുകൾക്കൊപ്പം ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ് നഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ടീമുകളും 2022 സീസണിൽ കളിക്കും. ആർ.പി. ഗോയങ്ക ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ‌ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്തത്, 7,090 കോടി. ലക്നൗ ടീമിനെ ഗോയങ്ക ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കി.

5600 കോടി രൂപ ക്വോട്ട് ചെയ്ത സിവിസി ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിന് അഹമ്മദാബാദ് ടീം ലഭിക്കും. ഡിസംബറിലാണ് ഐപിഎല്ലിൽ മെഗാലേലം നടക്കുന്നത്. ടീമുകൾ ആരെയൊക്കെ നിലനിർത്തുമെന്നും ആരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയും രണ്ട് വിദേശതാരങ്ങളെയും ടീമുകൾ‌ക്കു നിലനിർ‌ത്താനാകുമെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

English Summary: 2 New IPL Teams Announced; Lucknow And Ahmedabad To Be Inducted