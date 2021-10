വ്യത്യസ്തനായ അഫ്രിദിയെ ഇന്ത്യക്കാരാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; ഫലം, തകർച്ച!

ദുബായ് ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ‌ ബാറ്റർമാരെ നേരിടുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോളർമാർ നന്നായി ‘ഹോംവർക്ക്’ നടത്തിയെന്നതിനു തെളിവായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രിദിയുടെ ആദ്യ ഓവർ. എന്നാ‍ൽ ഷഹീൻ എന്ന 21 വയസ്സുകാരന്റെ പന്തുകളെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ ഗൃഹപാഠം നടത്തിയില്ലെന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയുടെ തകർച്ച. ന്യൂബോളിലും പവർപ്ലേയിലും മികച്ച ബോളിങ് റെക്കോർഡുള്ള താരം ഇന്നലെ 10 പന്തുകളുടെ ഇടവേളയിൽ രോഹിത്തിനെയും രാഹുലിനെയും മടക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോറുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കോലിയെ പുറത്താക്കി വീണ്ടും പ്രഹരമേൽപിച്ചു.

2018 ഏഷ്യാ കപ്പിലാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഷഹീൻ അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഷഹീന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം അതിനുശേഷമായിരുന്നു. ട്വന്റി20യിൽ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചത് ഇന്നലെയും.

ലൈനും ലെങ്തും മാറ്റി പരീക്ഷിച്ച് ബാറ്റർമാരെ കുഴക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ഷഹീൻ. ആറരയടി ഉയരക്കാരനായ ഷഹീൻ കൈയുയർത്തി എറിയുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടടിയോളം ഉയരത്തിൽനിന്നാണ് പന്തു ബാറ്റർമാരുടെ നേർക്കെത്തുക. കൈക്കുഴകൊണ്ടു പന്തിന്റെ ദിശമാറ്റുന്ന ബോളിങ് ശൈലി കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇത്ര ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന പന്തിന്റെ ഗതിയറിയാതെ ബാറ്റർമാർ വലയും. പക്ഷേ, വിക്കറ്റു നേട്ടങ്ങളിൽ അധികവും ഇൻസ്വിങ് യോർക്കറുകളിലാണ്. ഇന്നലെ രോഹിത് ശർമയുടെ വിക്കറ്റ് കൊയ്തതും ഇത്തരമൊരു പന്തായിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇതുവരെ 21 വിക്കറ്റുകൾ‌ ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ നേടിയെന്നതു ന്യൂബോളിലെ ഷഹീന്റെ മികവ് തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഷഹീന്റെ ആദ്യ 2 ഓവറുകളിൽ 9 പന്തും ഓഫ് സ്റ്റംപിനു പുറത്തേക്കായിരുന്നു. സ്റ്റംപിനു നേർക്കുവന്ന 2 ഇൻസ്വിങ്ങറുകളാണ് രോഹിത്തിന്റെയും രാഹുലിന്റെയും വിക്കറ്റെടുത്തത്.

ഇടംകൈ പേസർമാരെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ പോരായ്മ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലൂടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇതുവരെ 13 തവണയാണ് രോഹിത് ശർമയെ ഇടംകൈ പേസർമാർ കീഴടക്കിയത്; കോലിയെ 10 തവണയും.

English Summary: Shaheen Afridi, the shining star in India Vs Pakistan T20 World Cup match