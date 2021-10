ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കോലിയെ ഔട്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം; ഒടുവിൽ പിടിനൽകി!

ദുബായ് ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വലിയ തകർച്ചയിൽ നിന്നു കരകയറ്റിയത് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ കരുതലോടെയുള്ള ബാറ്റിങ്. വിക്കറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുവശത്തു പിടിച്ചുനിന്ന നായകൻ സിംഗിളുകളിലൂടെ സ്കോർ ഉയർത്തി. കോലി ആകെ നേടിയ 4 ഫോറുകളിൽ ഒന്ന് അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച ശേഷമായിരുന്നു. ഇന്നിങ്സിൽ ആകെ ഒരേയൊരു സിക്സർ. ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർക്കൊപ്പം നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുകളുമുണ്ടാക്കി.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പുറത്തായിട്ടില്ലെന്ന റെക്കോർഡ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നായകനു ഇന്നലെ നഷ്ടമായി. 19–ാം ഓവറിൽ ഷഹീൻ അഫ്രിദിയുടെ പന്തിലായിരുന്നു പുറത്താകൽ. കഴിഞ്ഞ 3 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കോലി നോട്ടൗട്ടായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ അഫ്രീദിയുടെ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്താനുള്ള ശ്രമം പാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ചാണ് കോലി പുറത്തായത്. 49 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 57 റൺസായിരുന്നു സമ്പാദ്യം.

∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ വിരാടി കോലിയുടെ പ്രകടനം:

78*(61) കൊളംബോ, 2012

36*(32) മിർപുർ, 2014

55*(37) കൊൽക്കത്ത, 2016

57(49) ദുബായ്, 2021

അതിനിടെ, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അൻപതിലധികം റൺസ് (ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ്) സ്കോർ ചെയ്യുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് കോലി പേരിലാക്കി.

∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ 50+ സ്കോറുകൾ

10 വിരാട് കോലി

9 ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ

7 മഹേള ജയവർധനെ

∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഒരേ എതിരാളികൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ റൺസ്

ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ – 274 റൺസ്, ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ

തിലകരത്‌നെ ദിൽഷൻ – 238 റൺസ്, വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ

മഹേള ജയവർധനെ – 226 റൺസ്, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ

വിരാട് കോലി – 226 റൺസ്, പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ

English Summary: First time Kohli beaten by Pakistan in T20 World Cup