രോഹിത്തിനെ ഒഴിവാക്കുമോയെന്ന് പാക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം; തിരിച്ചടിച്ച് കോലി

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കു മുന്നിൽ വിവാദച്ചുവയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ. മത്സരശേഷം പതിവുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പാക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അസാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിലെ തോൽവി കടുത്തതാണെങ്കിലും അത് ലോകാവസാനമൊന്നുമല്ലെന്ന് കോലി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ രോഹിത് ശർമയുടെ മോശം ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കോലിക്കു മുന്നിൽ ചോദ്യവുമായി എത്തിയത്.

ഈ മത്സരത്തിൽ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച രോഹിത് ശർമയെ തഴഞ്ഞ് പകരം ഇഷാൻ കിഷനെ കളിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നിയോ എന്നായിരുന്നു പാക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം കോലിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. പാക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് കോലിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ആഹാ, വളരെ നല്ല ചോദ്യം. ഇതേക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ് സർ? ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നു തോന്നിയ ടീമിനെയാണ് ഞാൻ കളത്തിലിറക്കിയത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമയെ പുറത്തിരുത്തുമോ? നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തഴയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് വിവാദമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ പറയണം. അതിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. എന്തൊരു ചോദ്യമാണിത്, അവിശ്വസനീയം’ – കോലി പ്രതികരിച്ചു.

പിന്നാലെ കോലിയെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുയർന്നു. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണോ ചതിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനെ വിലകുറച്ചു കണ്ടതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണോ ഈ തോൽവിയെന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. കോലിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘ഇക്കാര്യത്തിലെ സത്യാവസ്ഥയും പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റുമായി കളത്തിലിറങ്ങി ആ സമ്മർദ്ദം ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’ – ചോദ്യമുയർത്തിയ പാക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകനോടായി കോലി പറഞ്ഞു.

‘കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആരെയും ചെറുതായി കാണാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ലോകത്തിലെ ഏതു വമ്പൻ ടീമിനെയും അവരുടേതായ ദിവസത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ പോലൊരു ടീമിനെ. എതിർ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട കളിയാണിത്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരമൊരു തോൽവികൊണ്ട് ലോകം തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുമില്ല’ – കോലി പറഞ്ഞു.

ഈ തോൽവിയിൽനിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ടീമുകളേയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നതാണ് തന്റെ രീതിയെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.

‘ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും എല്ലാവരേയുംകാളും മുകളിലാണ്. ഈ കളിയെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എതിർ ടീമുകളെ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഞങ്ങൾ ചെറുതായി കാണാറില്ല. മാത്രമല്ല, എതിരാളികളെ തരംതിരിക്കുന്ന പതിവുമില്ല. ഒരു കളിയിൽ നമുക്ക് നന്നായി കളിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച എതിർ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ് മാന്യത. അല്ലാതെ മറ്റ് രീതിയിലൊന്നും ഇതിനെ കാണേണ്ട. സംഭവിച്ച പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകും അത്രതന്നെ’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘തീർച്ചയായും പാക്കിസ്ഥാൻ ഞങ്ങളേക്കാൾ നന്നായി കളിച്ചു. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽപ്പോലും അവർ അവസരം തന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, അവർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങളേക്കാൾ നന്നായി കളിച്ചെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടും തോന്നുന്നില്ല’ – കോലി പറഞ്ഞു.

