2001ൽ ജനനം, 16–ാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം; അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് മുജീബ് ഉയിർ!

‘പ്രായപൂർത്തി’യെത്തും മു‍ൻപേ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്കു കയറിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്ററാണ് ഓഫ് സ്പിന്നർ മുജീബുർ റഹ്മാൻ സദ്രാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ സ്കോട്‌ലൻഡിനെ കറക്കി വീഴ്ത്തി 5 വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോഴും റെക്കോർഡ് പേരിലാക്കി ഈ ഇരുപതുകാരൻ. മുജീബിന്റെയും റാഷിദ് ഖാന്റെയും (4 വിക്കറ്റ്) മികവിൽ ട്വന്റി20 ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമാണ് അഫ്ഗാൻ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്.

21–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചവരിൽ രാജ്യാന്തര ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ച ആദ്യ പുരുഷ താരമാണു മുജീബ്. 2001 മാർച്ചിലാണു ജനനം. 2017ൽ അയർലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിലൂടെ മുജീബ് രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം നടത്തി; 16–ാം വയസ്സി‍ൽ. ആ മത്സരത്തിൽ 4 വിക്കറ്റെടുത്ത് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചുമായി. 2 മാസത്തിനു ശേഷം സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി ഏകദിനത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡിലെത്തി. 2018ൽ അഫ്ഗാൻ ടീം അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ടീമിലെ ‘ബേബി’യായിരുന്നു മുജീബ്.

അഫ്ഗാൻ ദേശീയ താരമായ മാതൃസഹോദരൻ നൂർ അലി സദ്രാന്റെ കൈപിടിച്ചാണു ക്രിക്കറ്റ് കളി തുടങ്ങിയത്. അർധ സഹോദരൻ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും ദേശീയ താരമാണ്.

ഓഫ് സ്പിന്നറാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ തന്റെ ബോളിങ്ങിൽ മുജീബ് ലെഗ് സ്പിൻ പരീക്ഷിക്കും. ഗൂഗ്ലികളിലൂടെ ബാറ്റർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ മുജീബ് സജീവ സാന്നിധ്യമായത് അതിവേഗമാണ്. ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും ഉൾപ്പെടെ 7 രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിച്ചു പരിചയമുണ്ട് ഈ വലംകൈ സ്പിന്നർക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ‘ഹണ്ട്രഡ്’ ടൂർണമെന്റിലും ഇറങ്ങി. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ ബ്രിസ്ബെയ്ൻ ഹീറ്റിനായും 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2018ൽ ഐപിഎൽ ടീം കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് മുജീബിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് 4 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഐപിഎലിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡും പേരിലായി. ആദ്യ സീസണിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ 14 വിക്കറ്റുകൾ നേടി. ഇക്കോണമി 7. എന്നാൽ, പിന്നീടുള്ള 2 വർഷവും പ്രകടനം അത്ര മെച്ചമായില്ല. ഇത്തവണ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഒന്നരക്കോടിക്കു മുജീബിനെ ടീമിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഒരു കളിയിലേ അവസരം കിട്ടിയുള്ളൂ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ 4 ഓവറിൽ 29 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റുമെടുത്തു. നാട്ടുകാരൻ റാഷിദ് ഖാൻ ലെഗ് സ്പിന്നറായി ഹൈദരാബാദ് ടീമിലുള്ളതിനാൽ പിന്നീട് അവസരം കിട്ടിയില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കോട്‌ലൻഡിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോഴും മുജീബ് ഒരു റെക്കോർഡ് തന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ 5 വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ആദ്യ ബോളറെന്ന നേട്ടം. ഇതുവരെ 20 ട്വന്റി20 കളിച്ചു; 30 വിക്കറ്റുകളാണു നേട്ടം. കരിയറിൽ ഇതുവരെ 43 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച മുജീബ് 70 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാന്റെ ‘സ്പിൻ രാജാവ്’ റാഷിദ് ഖാനാണെങ്കിൽ ‘രാജകുമാരൻ’ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവാഹിതനായ മുജീബ് തന്നെയാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം.

English Summary: Afghanistan spinner Mujeeb Ur Rahman scripts new record after 5-wicket haul vs Scotland