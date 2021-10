മുട്ടുകുത്തി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനില്ല; മത്സരം തന്നെ വേണ്ടെന്നുവച്ച് ഡികോക്ക്!

ദുബായ് ∙ ലോകമെങ്ങുമുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമായി വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനു മുൻപ് മൈതാനത്തു മുട്ടുകുത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ക്വിന്റൻ ഡികോക്ക് മത്സരത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറി. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിൻമാറുന്നു എന്നാണു ഡികോക്കിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കുമെന്നു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.



‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ’ ക്യാംപെയ്നോടുള്ള അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ വിവിധ ടീമുകൾ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു മൈതാനത്തു മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ വഴി പിന്തുടർന്നാണു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കളിക്കാരോടു മുട്ടുകുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതായി ഡികോക്ക് അറിയിച്ചു.

മുൻപും ഡികോക്ക് മുട്ടുകുത്തലിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്ന ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ പിൻമാറ്റം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുമെന്നു ബോർഡ് അറിയിച്ചു. മുട്ടുകുത്തലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കലും കളിക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടമാണെന്നും അതിൽ ആർക്കും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാട് ഡികോക്ക് മുൻപു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഡി കോക്കിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ തെംബ ബാവുമ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. മുട്ടുകുത്തൽ തീരുമാനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയം ശരിയായില്ല. മത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദേശം വന്നപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ തയാറല്ലെന്നു ഡികോക്ക് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഡി കോക്കിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു– ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കറുത്തവർഗക്കാരനായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ബാവുമ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ വംശീയ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ 2 പതിറ്റാണ്ടോളം ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ വിലക്കു നേരിട്ടവരാണു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം. വിലക്കു മാറിയതിനു ശേഷം 1991ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കൽക്കട്ട ടെസ്റ്റിലൂടെയാണു ലോക ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചെത്തിയത്.

English Summary: Quinton de Kock refuses to take knee, withdrawn from team