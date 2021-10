കോലി തോൽവി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി കുലീനം: അഭിനന്ദിച്ച് പാക്ക് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സന!

ദുബായ് ∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള 10 വിക്കറ്റ് തോൽവിക്കു ശേഷവും വിരാട് കോലി കാണിച്ച ആത്മധൈര്യം പ്രശംസനീയമാണെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സന മിർ. ‘കോലി കുലീനമായാണു തോൽവിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റും ആത്മധൈര്യവുമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്’– ഐസിസി വെബ്സൈറ്റിലെ തന്റെ കോളത്തിൽ സന എഴുതി.

വലിയ വിജയങ്ങളുമായി ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടുമെന്നും സന എഴുതി. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ തോൽവിയിൽ മതിമറക്കാതെ അടുത്ത കളിയിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നാൻ ടീം അംഗങ്ങളോടു പറഞ്ഞ പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനെയും സന പ്രശംസിച്ചു.

∙ ‘ഈ സാഹോദര്യം വലിയ മാതൃക’

ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ കാണിച്ച സാഹോദര്യം മാതൃകയാണെന്നു മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരവും പാക്ക് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ഉപദേശകനുമായ മാത്യു ഹെയ്ഡൻ. ‘ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു കളിക്കു ശേഷം എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത്. വിരാട് കോലി മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനെ ചേർത്തു പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചതും എം.എസ്.ധോണിയും പാക്ക് താരങ്ങളും സംസാരിച്ചു നിന്നതുമെല്ലാം എന്റെ മനസ്സു നിറച്ചു...’– വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ കമന്റേറ്ററായിരുന്ന ഹെയ്ഡൻ ഐപിഎലിനു ശേഷമാണു പാക്ക് ടീമിന്റെ ഉപദേശകനായി ചുതലയേറ്റത്. പാക്ക് പേസ് ബോളർ ഷഹീൻ അഫ്രിദിയുടെ പ്രകടനത്തെയും ഹെയ്ഡൻ പ്രശംസിച്ചു. ‘ പേസ് ബോളിങ്ങിൽ വേഗം പ്രധാനമാണല്ലോ. അതിനൊപ്പം പ്രത്യേക മികവുകളും കൂടിയുണ്ടായാൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട’– ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Virat Kohli handled defeat against Pakistan with so much grace, says Sana Mir