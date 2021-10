‘ആമിർ നാണംകെട്ടവൻ, ഒത്തുകളിച്ച് രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ചു; ഇനി പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോകും’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദത്തിനു പിന്നാലെ, മുൻ പാക് പേസർ മുഹമ്മദ് ആമിറിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആമിർ ഉൾപ്പെട്ട ഒത്തുകളി വിവാദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർഭജൻ ആമിറിന്റെയും അനാവശ്യ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകരുടെയും നാവടപ്പിച്ചത്.

‘ഞാൻ ഇനിയും പ്രതികരിച്ചാൽ കൂടിപ്പോകും. അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരിറ്റു ബഹുമാനം പോലും അർഹിക്കാത്ത ആളാണ് ആമിർ. ക്രിക്കറ്റിനെ ആയാൾ കളങ്കപ്പെടുത്തി. പണത്തിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ചു.

ആമിർ ക്രിക്കറ്റിനു വരുത്തി വച്ച കളങ്കം ആർക്കും മറക്കാനാകില്ല. തന്നെ വിശ്വസിച്ചവരെ എല്ലാം പണത്തിനു വേണ്ടി വഞ്ചിച്ചവനാണ് ആമിർ. ലോർഡ്സിലെ മത്സരത്തിനിടെ ബോധപൂർവം നോ ബോളുകൾ എറിഞ്ഞ് പണം സമ്പാദിച്ച ആമിറിന്റെ ട്വീറ്റിനോടു ഞാൻ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു’– യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 2010 ലോർഡ്സ് ടെസറ്റിൽ ആമിർ അടക്കമുള്ള 3 പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്നു 19 വയസ്സുകാരനായിരുന്ന ആമിറിനെ ഐസിസി സമിതി 5 വർഷത്തേക്കു വിലക്കിയിരുന്നു.

പിന്നീട് 2016ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ ആമിർ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു വിരമിച്ചത്. ആമിറിനെ പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഹർഭജൻ ‘വയറുനിറച്ചു’ കൊടുത്തു.

‘ആമിർ ആരാണെന്നു ലോർഡ്സിൽ കണ്ടതാണ്. അയാളെക്കുറിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കൂടുതൽ ഊറ്റം കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ആമിറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നാലോ അഞ്ചോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഒരു ചോദ്യം. എന്തുതരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണു നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ ‘വിറ്റ’ കളിക്കാരനെയാണു നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്, കൊള്ളാം’– ഹർഭജന്റെ വാക്കുകൾ.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പാക്കിസ്ഥാൻ 10 വിക്കറ്റിനു കീഴടക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രകോപനപരമായ ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തെത്തിയ ആമിറിനെതിരെ ഹർഭജൻ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ഇരുവർക്കും പിന്തുണയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ കൂടി അണിനിരന്നതോടെയാണു വാദ പ്രതിവാദം രൂക്ഷമായത്.

English Summary: "He is a disgrace, doesn't have the 'aukaat' where I should even talk to him" - Harbhajan Singh comes down heavily at Mohammad Amir