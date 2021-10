‘പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ ബുമ്രയും ഭുവിയും നന്നായി ബോൾ ചെയ്യുന്നത്? ’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ആത്മാർഥതയെ ചോദ്യം ചെയത ട്രോളന്‍മാർക്കെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ.



ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ 10 വിക്കറ്റ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണു മുഹമ്മദ് ഷമിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് ചില ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻ ബോളർക്കു പോലും വിക്കറ്റ് നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ടും ഷമിക്കു മാത്രമാണ് ഇത്ര കടുത്ത ഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപം നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ഷമിയെ പിന്തുണച്ച് ബിസിസിഐയും ഒട്ടേറെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പു പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ടൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിനപത്രത്തിലെ കോളത്തിലാണ് ഷമിയിടെ ആത്മാർഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഗംഭീർ സ്വരം കടുപ്പിച്ചത്. ‘ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യ തോറ്റു. പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ആത്മാർഥതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തു കഷ്ടമാണിത്? ഭുവനേശ്വർ‌ കുമാറും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഒരു പ്രത്യേക മത വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക്?

ഷമിയെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ എനിക്കു കീഴിൽ ഷമി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനിയായ, തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പന്തെറിയുന്ന ആളാണു ഷമി. ചില മത്സരങ്ങളിൽ ചിലർക്കു തിളങ്ങാനാകില്ല. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഷമിക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. ഏതൊരു താരത്തിനും സംഭവിക്കാവുന്നതാണിത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ നന്നായി കളിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്’– ഗംഭീറിന്റെ വാക്കുകൾ.

