മാപ്പ്, വംശീയ വാദിയല്ല; മുട്ടുകുത്താൻ തയ്യാർ, തുടർന്നും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം: ഡി കോക്ക്

ദുബായ്∙ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുറുത്ത വർഗക്കാരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപു ഗ്രൗണ്ടിൽ മുട്ടുകുത്താൻ വിമുഖത കാട്ടിയതിന് ആരോധകരോടും സഹതാരകങ്ങളോടും മാപ്പു ചോദിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റസ്മാൻ ക്വിന്റൻ ഡി കോക്ക്.

ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സൂചകമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ മുട്ടു കുത്തി നിൽക്കുമെന്നും ഡി കോക്ക് ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരത്തിനു തൊട്ടു മുൻപു മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം ബോർഡ് താരങ്ങളെ അറിയിച്ചതെന്നും ടീം അംഗങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഡി കോക്ക് അറിയിച്ചു.

തന്റെ വംശീയ വാദിയായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്നും അതു തന്റെ കുടുംബത്തിനും ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കുമെന്നും, ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇനിയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി കളിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

കുറുത്ത വർഗക്കാരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു ടീം അംഗങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി നിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആണെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കളിക്കാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ക്രിക്കറ്റ് സൗത്താഫ്രിക്ക ബോർഡ് ചെയർപഴ്സൻ ലാവ്സൻ എനായ്ഡോ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരം ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിയുള്ള ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിനു തയാറായിരുന്നു. അതേ സമയം നിർദേശം പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചാണ് വിക്കറ്റ് ക്വിന്റൻ ഡി കോക്ക് ടീം സിലക്ഷനിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു ബോർഡ് ചെയർപഴ്സൻതന്നെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘ടീം അംഗങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. വിഷയം ടീം അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെന്നും ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഡയറക്ടർ ബോർ‌ഡിലെ ചിലരാണ് ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള ആവശ്യം ഉയർത്തിയത്. യുഎഇയിൽനിന്നു ദുബായിലെത്തിയ ഞാൻ അടിയന്തരമായി എല്ലാ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദേശം ടീം അംഗങ്ങൾക്കു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്’– അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

വിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപു മുട്ടുകുത്തൽ തീരുമാനം ബോർഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും ഡികോക്കിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു എന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ തെംബ ബവൂമയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

