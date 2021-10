4 പേരെ നിലനിർത്താം, പുതിയ ടീമുകൾക്ക് 3 പേർ; ധോണി, കോലി, രാഹുൽ, വാർണർ ലേലത്തിന്?

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായി ടീമുകളുടെ അഴിച്ചുപണിക്കു കളമൊരുക്കി മെഗാ താരലേലം നടക്കാനിരിക്കെ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇത്തവണ ഓരോ ടീമിനും നാലു താരങ്ങളെ വീത നിലനിർത്താമെന്ന് ബിസിസിഐ–ഐപിഎൽ അധികൃതരുടെ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി. പുതിയ ടീമുകളായ ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവയ്ക്ക് ലേലത്തിനു മുന്നോടിയായി മൂന്നു താരങ്ങളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. ഓരോ ടീമുകൾക്കും താരലേലത്തിൽ മുടക്കാവുന്ന തുക 90 കോടി രൂപയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് 85 കോടിയായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള എട്ടു ടീമുകൾക്ക് നിലനിർത്താനുള്ള നാലു താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ഒരു വിദേശ താരവും കോംബിനേഷനോ, രണ്ടുവീതം ഇന്ത്യൻ, വിദേശ താരങ്ങൾ കോംബിനേഷനോ സ്വീകരിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ളവരോ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോ ആകാം. രണ്ടും ഇടകലർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരമുണ്ട്. അതേസമയം, ലേലത്തിനു വിടുന്ന താരങ്ങളിൽനിന്ന് താൽപര്യമുള്ളവരെ വീണ്ടും ടീമിലെത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ‘ആർടിഎം’ സംവിധാനം ഇക്കുറി വേണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക ധാരണ.

നിലവിൽ ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എട്ടു ടീമുകളും നാലു താരങ്ങളെ വീതം നിലനിർത്തിയശേഷം ബാക്കിയുള്ള താരങ്ങളിൽനിന്ന് പുതിയ ടീമുകളായ ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവയ്ക്ക് ലേലം കൂടാതെ മൂന്നു താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകും. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ഒരാൾ വിദേശ താരവുമാകാം.

നിലവിലെ ടീമുകൾ ലേലത്തിനു വിട്ട താരങ്ങള‌ുടെ പൂളിൽനിന്നാണ് പുതിയ ടീമുകൾ മൂന്നു താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കായി പ്ലേയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2016 സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള ലേലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒത്തുകളി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമുകളെ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുകയും പുതിയ ടീമുകളായ പുണെ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്, ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് ടീമുകൾ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതനുസരിച്ച് താരലേലത്തിൽ ആദ്യ വിളിക്കുള്ള അവസരം പുതിയ ടീമിനായി ഉയർന്ന തുക വച്ച പുണെയ്‌ക്കായിരുന്നു. അവർ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, നിലവിൽ കളിക്കുന്ന ടീമിന് നിലനിർത്താൻ അവസരം നൽകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കളിക്കാരന്റേതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ടീമിൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക ലേലത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ സ്വയം ലേലപ്പട്ടികയുടെ ഭാഗമാകാൻ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള മെഗാ ലേലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഓരോ ടീമും നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈമാറേണ്ട സമയപരിധി നവംബർ അവസാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങൾക്കായി നൽകാവുന്ന പരമാവധി തുകയുടെയും അത് ഓരോ ടീമിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലേലത്തുകയുടെ എത്ര ശതമാനമാകാമെന്നതും സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

ഇതിനു മുൻപ് മെഗാ താരലേലം നടന്ന 2018ൽ ഓരോ ടീമുകൾക്കും 80 കോടി രൂപയാണ് ലേലത്തിനായി മുടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽത്തന്നെ പരമാവധി 33 കോടി രൂപയാണ് നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്. അന്ന് ടീമുകൾക്ക് ആർടിഎം സംവിധാനം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ആകെ അഞ്ച് താരങ്ങളെ വരെ നിലനിർത്താൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇത്തവണ മെഗാലേലത്തിൽ ചില അപ്രതീക്ഷിത പേരുകൾ വന്നാലും വിസ്മയിക്കാനില്ലെന്നാണ് സൂചന. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് പുതിയ തലമുറ താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. താരം കളി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെന്നൈ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ലേലപ്പട്ടികയുടെ ഭാഗമാകും. അതിനിടെ, ധോണിയില്ലാതെ ചെന്നൈയും ചെന്നൈ ഇല്ലാതെ ധോണിയുമില്ലെന്ന ടീം ഉടമ കൂടിയായ എൻ.ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രസ്താവന ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലുരിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പിൻമാറിയ വിരാട് കോലി, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമായി ‘പിണങ്ങിയ’ ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാർണർ, പഞ്ചാബ് കിങ്സുമായി വഴിപിരിയുമെന്ന് സൂചനയുള്ള കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവരും താരപ്പട്ടികയിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

