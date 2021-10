കിവീസിനെ 5–0ന് തകർത്ത ടീമാണ്, മറക്കരുത്: ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ച് ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടാനിരിക്കെ, വിരാട് കോലിക്കും സംഘത്തിനും സമ്പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ന്യൂസീലൻഡിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ലെങ്കിലും, അങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളാവുന്ന ടീമല്ല ഇന്ത്യയെന്ന് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നവംബർ 14ന് നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇത്തവണ കിരീടമുയർത്താൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ടീമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇത്തവണ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടു തോറ്റെങ്കിലും അതിൽ കാര്യമായി ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചടികളിൽ പതറാതെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുന്ന ടീമാണ് ഇന്ത്യ. 2020ൽ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ ഇന്ത്യ 5–0ന് തോൽപ്പിച്ച കാര്യവും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇത് കരുത്തുറ്റ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ഒരു കളി തോറ്റതുകൊണ്ട് അവർ മോശം ടീമാകുന്നില്ല. അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും. കിരീടം നേടാനുള്ള കരുത്തുമുണ്ട്. ഒരു കളിയിലെ പ്രകടനം മോശമായതുകൊണ്ട് അവർ മോശം ടീമാകുന്നില്ല’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘ന്യൂസീലൻഡ് എക്കാലത്തും വളരെ സന്തുലിതമായ ടീമാണ്. പോരാടാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പോരാടുമ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കെതിരെ അനായാസം ജയിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. 2020ൽ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ സൂപ്പർ ഓവർ വരെ നീണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഇന്ത്യ 5–0ന് പരമ്പര നേടിയത് ഇതേ കിവീസിനെതിരെയാണ്. സൂപ്പർ ഓവറിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യ യഥാർഥ ചാംപ്യൻ ടീമാണ്. ടീമിന്റെ കരുത്ത് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ മത്സരം. തിരിച്ചടികളിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശൈലി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നാം കാണാറുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനുമെതിരെ അത് നാട്ടിലും വിദേശത്തും കണ്ടു. അന്നത്തെ പരമ്പരകളിൽ കളിച്ച ടീമിലെ താരങ്ങളിൽ പലരും ലോകകപ്പ് ടീമിലുമുണ്ട്. ഇത്തവണ ഇന്ത്യ തന്നെ കിരീടം നേടുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരം മാത്രമല്ല, നവംബർ 14ന് കിരീടവും ഇന്ത്യ തന്നെ നേടും. അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Gavaskar backs Kohli's India to 'lift the trophy' on November 14