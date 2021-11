രോഹിത്തിന് അസാധ്യമായത് കിഷനു പറ്റുമോ? രോഹിത്തിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെന്ന് ഗാവസ്കർ

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരം തോറ്റ് ഇന്ത്യ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയുടെ ടീം സിലക്ഷനിലെയും തന്ത്രങ്ങളിലെയും പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടി മുൻ താരങ്ങൾ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ വൺഡൗൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതിനെതിരെയാണ് കൂടുതൽ വിമർശനം. ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ ഇടംകയ്യൻ പേസിനെതിരെ കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ടീമിന് രോഹിത്തിനെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതിലൂടെ നടത്തിയതെന്ന് മുൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടി രംഗത്തുണ്ട്.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. സൂര്യകുമാർ യാദവിനു പകരം ഇഷാൻ കിഷനേയും ഭുവേശ്വർ കുമാറിനു പകരം ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിനെയും കളത്തിലിറക്കി. ഇഷാൻ കിഷന്റെ വരവോടെ താരത്തെ ഓപ്പണറാക്കിയ ഇന്ത്യ, ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിരുന്നു. ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയ രോഹിത് ശർമയെ വൺഡൗക്കിയപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി നാലാം നമ്പറിലെത്തി. എന്നാൽ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അമ്പേ പാളിയതോടെ ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് കടുത്ത തോൽവി.

∙ ‘മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റില്ല’

‘കണ്ണുംപൂട്ടി അടിക്കുന്ന ബാറ്ററാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ. ഈ ശൈലിയിലുള്ള താരങ്ങൾ നാലാം നമ്പറിലോ അഞ്ചാം നമ്പറിലോ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ സമയത്തെ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കളിക്കാനാകും. ഇന്ത്യ വരുത്തിയ മാറ്റമനുസരിച്ച്, ഇടംകയ്യൻ പേസറായ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനെ കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ടീമിന് രോഹിത്തിനെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘വർഷങ്ങളായി ഒരു സ്ഥാനത്ത് കളിക്കുന്ന താരം ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തെ അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയാൽ തനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ആ താരത്തിനുപോലും തോന്നും. ഇഷാൻ കിഷൻ 70 റൺസടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യടിക്കുമായിരുന്നു. തീർച്ച. പക്ഷേ, ആ തന്ത്രം ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത വിമർശനം ഉറപ്പാണ്’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘തോൽക്കുമെന്ന ഭയം മൂലമാണോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പാളിപ്പോയി എന്നത് വ്യക്തം. രോഹിത് ശർമയുടെ മികവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാം നമ്പറിലേക്കു മാറ്റിയതോടെ ആ സ്ഥാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാറുള്ള വിരാട് കോലി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഇഷാൻ കിഷനേപ്പോലൊരു യുവതാരത്തിന് ഓപ്പണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും നൽകി’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

∙ രോഹിത്തിനു പറ്റാത്തത് കിഷനു പറ്റുമോ?

രോഹിത് ശർമയെ മാറ്റി ഇഷാൻ കിഷനെ ഓപ്പണറാക്കിയ തീരുമാനത്തെ മുൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീറും വിമർശിച്ചു. രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തത് ഇഷാൻ കിഷനു സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ പ്രശ്നമില്ലേയെന്ന് ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

‘ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ രോഹിത് ശർമയേക്കൊണ്ടു സാധിക്കാത്തത് ഇഷാൻ കിഷനേക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ എന്തോ പ്രശ്നമില്ലേ? ഇഷാൻ കിഷൻ ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ അടിച്ചുതകർത്ത് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ നമുക്ക് 60 റൺസിലധികം നേടിത്തരുമെന്നും പിന്നീടുവരുന്ന കോലിക്കും രോഹിത്തിനും അതു മുതലാക്കാമെന്നും കരുതുന്നതെങ്ങനെ? കാരണം, രോഹിത് ശർമയോളം മികച്ച വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ട്വന്റി20യിൽ നാലു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ രോഹിത്തിനെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ കളിപ്പിച്ചത് എന്തൊരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയാണ്’ – ഗൗതം ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Sunil Gavaskar and Gautam Gambhir on changes in India's batting order vs NZ